Hárman szenvedtek szén-monoxid-mérgezést Munkácson

Feltehetően szén-monoxid-mérgezést szenvedett három ember, köztük egy kisgyerek Munkácson – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint augusztus 4-én 22:30-kor a munkácsi járási kórház értesítette a mentőszolgálatot arról, hogy egy családi házban három ember feltehetően szén-monoxid-mérgezést szenvedett.

A kórházba egy 1973-ban született nőt, 1993-ban született lányát, valamint a 2020-ban született gyermeket szállították. A kisgyermeket később további kezelés céljából a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba vitték át.

Az eset körülményeit jelenleg vizsgálják.

A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a szén-monoxid színtelen és szagtalan gáz, amely különleges műszer nélkül nem érzékelhető. A hatóságok azt javasolják, hogy rendszeresen ellenőrizzék a gázkészülékek és a kémények állapotát, ne használjanak hibás vagy szakszerűtlenül beszerelt berendezéseket, biztosítsák a megfelelő szellőzést, valamint lehetőség szerint szereljenek fel szén-monoxid-érzékelőt.

Ha valakinél szédülés, hányinger, gyengeség vagy fejfájás jelentkezik, azonnal friss levegőre kell mennie, és értesíteni kell a mentőszolgálatot vagy a katasztrófavédelmet.

Kárpátalja.ma

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