Drog hatása alatt lévő férfi fenyegetőzött Ungváron

Konfliktus miatt riasztották a járőröket Ungvár központjára, ahol egy agresszívan viselkedő férfi járókelőket fenyegetett.

A rendőrök a helyszínre érkezve egy férfit találtak, aki hangoskodott, agresszívan viselkedett és a körülötte lévőket fenyegette.

A járőrök a férfinél kábítószeres befolyásoltság jeleit észlelték, ezért orvosi vizsgálatot ajánlottak fel számára. A vizsgálat megerősítette a gyanút.

A férfit a kerületi rendőrkapitányságra szállították. Az eset körülményeit a nyomozók vizsgálják.

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