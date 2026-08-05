Drog hatása alatt lévő férfi fenyegetőzött Ungváron
Konfliktus miatt riasztották a járőröket Ungvár központjára, ahol egy agresszívan viselkedő férfi járókelőket fenyegetett.
A rendőrök a helyszínre érkezve egy férfit találtak, aki hangoskodott, agresszívan viselkedett és a körülötte lévőket fenyegette.
A járőrök a férfinél kábítószeres befolyásoltság jeleit észlelték, ezért orvosi vizsgálatot ajánlottak fel számára. A vizsgálat megerősítette a gyanút.
A férfit a kerületi rendőrkapitányságra szállították. Az eset körülményeit a nyomozók vizsgálják.
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