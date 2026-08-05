Az EU 1,4 milliárd eurót ad Ukrajnának az orosz vagyon kamataiból

Az Európai Unió augusztus 3-án 1,4 milliárd eurónyi nyereséghez jutott az Orosz Központi Banknak (CBR) az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók keretében lefoglalt pénzeszközeiből, és azt Ukrajna támogatására fordítja – tájékoztatott az Európai Bizottság szerdán.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós bankokban befagyasztott orosz pénzeszközök kamataiból Ukrajna számára juttatott pénzügyi támogatás immár az ötödik átutalás Ukrajnának.

Azt írták, hogy az Orosz Központi Bank tagállamokban tárolt pénzeszközei továbbra is lefoglalva maradnak, a készpénzállomány kamatai nem Oroszországot illetik.

Zárolásuk óta az orosz pénzeszközök nyolcmilliárd eurónyi nyereséget termeltek – tájékoztattak.

MTI

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