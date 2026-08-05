Új szabályok az ukrán férfiak ideiglenes védelmére Csehországban

Augusztus 5-től új szabályok léptek életbe Csehországban az ukrán állampolgárok ideiglenes védelmének megadására vonatkozóan.

Az újonnan érkező, hadköteles korú ukrán férfiaknak az ideiglenes védelem igényléséhez igazolniuk kell, hogy eleget tesznek az ukrán jogszabályok szerinti katonai kötelezettségüknek. Az igazolás a „Rezerv+” alkalmazáson keresztül is elvégezhető.

Az új követelmények azokra vonatkoznak, akik első alkalommal kérnek ideiglenes védelmet, ismételt kérelmet nyújtanak be, vagy családegyesítés keretében igénylik a státuszt.

A változás nem érinti azokat az ukrán állampolgárokat, akik már rendelkeznek érvényes csehországi ideiglenes védelemmel, és azt folyamatosan meghosszabbítják.

A módosítások hátterében az Európai Unió ideiglenes védelemre vonatkozó döntése áll, amely az ukránok számára biztosított védelmi mechanizmus időtartamát 2028. március 31-ig meghosszabbította.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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