Zivatarokra figyelmeztetnek Kárpátalja egyes részein
A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint augusztus 5-én délután a megye keleti részén zivatarok várhatók.
A zivatarokat helyenként jelentős mennyiségű, 15–29 mm csapadék kísérheti. Emellett viharos széllökésekre is lehet számítani, amelyek sebessége elérheti a 15–20 m/s-ot.
A meteorológiai szolgálat elsőfokú, sárga szintű veszélyjelzést adott ki.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →