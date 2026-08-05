Zivatarokra figyelmeztetnek Kárpátalja egyes részein

Mondik Márta Színes

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint augusztus 5-én délután a megye keleti részén zivatarok várhatók.

A zivatarokat helyenként jelentős mennyiségű, 15–29 mm csapadék kísérheti. Emellett viharos széllökésekre is lehet számítani, amelyek sebessége elérheti a 15–20 m/s-ot.

A meteorológiai szolgálat elsőfokú, sárga szintű veszélyjelzést adott ki.

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