Több ukrán áruházlánc logisztikáját támadta az orosz hadsereg

Több ukrajnai áruházlánc logisztikai központját érintette Oroszország éjszakai támadása: csapás érte Ukrajna legnagyobb barkács- és lakberendezési üzlethálózatát, az Epicentr vállalatot, valamint a Novus és a Szilpo élelmiszer-kiskereskedelmi láncot; a támadásoknak halálos áldozatai is vannak.

A boltok, szuper- és hipermarketek ellátóközpontjai elleni orosz támadást az előzte meg, hogy az ukrán erők sorozatos dróncsapásokat mértek a Wildberries oroszországi online piactér raktárbázisaira, mert Kijev szerint a cég szerepet játszik az orosz hadsereg ellátásában kettős felhasználású termékekkel.

Az ukrán áruházláncok közlése szerint megrongálódott a NOVUS fő logisztikai központja, valamint a Szilpo két elosztóközpontja, ahol a vállalat hat alkalmazottja életét vesztette. Az Epicentr egy alkalmazott haláláról adott hírt.

Nyitókép: Epicentr

MTI

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