Bíróság elé állítanak egy toborzótisztet Kárpátalján

Vádat emeltek a kárpátaljai területi toborzó és szociális támogatási központ (TCK) egyik munkatársa ellen, akit azzal vádolnak, hogy megkínzott egy hadköteles férfit – közölte az Ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) a hivatalos oldalán augusztus 5-én.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2026 márciusában azért, hogy a hadköteles férfit a mozgósítási pont területén tartsa, bilinccsel egy fémlétrához rögzítette, majd egész éjszakára ebben a helyzetben hagyta.

Az ügyészség a vádlott ellen az ukrán Büntető Törvénykönyv 127. cikkének 1. része (kínzás) alapján emelt vádat. A bűncselekmény akár hat év szabadságvesztéssel is büntethető.

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