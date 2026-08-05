Újabb napi melegrekord dőlt meg Kárpátalján

Augusztus 5-én immár negyedszer dőlt meg a napi melegrekord Ungváron az idei hónapban. Kárpátalján augusztus eleje óta rendkívüli hőség uralkodik, és sorra születnek az új hőmérsékleti rekordok.

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint:

augusztus 1-jén 35,5 °C-ot,

augusztus 2-án 35,1 °C-ot,

augusztus 3-án 35,8 °C-ot,

augusztus 4-én pedig 36,7 °C-ot mértek,

amelyek mind új napi rekordnak számítanak az adott dátumokra vonatkozó meteorológiai megfigyelések történetében.

Összehasonlításképpen: az augusztus 1-jei legalacsonyabb hőmérséklet 10,1 °C volt 2000-ben, augusztus 2-án 8,6 °C-ot mértek 1946-ban, augusztus 3-án 8,9 °C-ot 1947-ben, míg augusztus 4-én a valaha mért legalacsonyabb érték 6,5 °C volt 1955-ben.

A meteorológusok szerint a hőség továbbra is kitart, ezért továbbra is fokozott óvatosságra intik a lakosságot.

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