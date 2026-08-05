Állatkínzás ügyében nyomoz a rendőrség Poroskőn

A hatóság munkatársai büntetőeljárást indítottak az Ungvári járásban található Poroskőn történt állatkínzás ügyében – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint augusztus 4-én este 20:20 körül egy helyi lakos bejelentést tett arról, hogy ismeretlenek lőttek le 10 lovat, amelyek egy mezőn legeltek.

A helyszínre érkező nyomozók megállapították, hogy a lovak mezőgazdasági területeken és a helyiek háztáji földjein legeltek tulajdonosaik felügyelete nélkül. Az állatok tulajdonosai elmondása szerint a lövöldözésben hét állat sérült meg, az eset pedig az előző éjszaka történt.

A helyszíni szemle során viszont a rendőrök csupán egy sérült lovat találtak. A hatóságok jelenleg vizsgálják a sérült állatok pontos számát, a sérülések körülményeit, valamint az eset feltételezett elkövetőit.

Az ügyben az ukrán Büntető Törvénykönyv 299. cikkének 3. része – különös kegyetlenséggel két vagy több állat sérelmére elkövetett állatkínzás – alapján indult büntetőeljárás. A bűncselekmény akár nyolc év szabadságvesztéssel is büntethető.

Kárpátalja.ma

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