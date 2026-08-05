Vizsgálat indult egy póni esetleges bántalmazásának ügyében Ungváron

Az ungvári rendőrség vizsgálja egy póni esetleges bántalmazásáról szóló információkat. Az ügyre egy közösségi médiában közzétett bejegyzés alapján figyeltek fel.

A rendőrség a közösségi oldalak monitorozása során találkozott az információval, amely szerint a nagy hőségben egy hintó elé fogott pónival utasokat szállítottak.

Az információt a Threads közösségi oldalon tette közzé egy felhasználó. Bejegyzésében azt írta, hogy a póni reggeltől késő estig embereket szállít hintóval, és bár a felvétel készítésekor éppen állt, előtte és utána is a tűző napon dolgozott.

A rendőrség jelenleg vizsgálja a történteket.

Forrás: kárpátaljai rendőrség

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