Vizsgálat indult egy póni esetleges bántalmazásának ügyében Ungváron

Mondik Márta Közélet

Az ungvári rendőrség vizsgálja egy póni esetleges bántalmazásáról szóló információkat. Az ügyre egy közösségi médiában közzétett bejegyzés alapján figyeltek fel.

A rendőrség a közösségi oldalak monitorozása során találkozott az információval, amely szerint a nagy hőségben egy hintó elé fogott pónival utasokat szállítottak.

Az információt a Threads közösségi oldalon tette közzé egy felhasználó. Bejegyzésében azt írta, hogy a póni reggeltől késő estig embereket szállít hintóval, és bár a felvétel készítésekor éppen állt, előtte és utána is a tűző napon dolgozott.

A rendőrség jelenleg vizsgálja a történteket.

Forrás: kárpátaljai rendőrség

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →