Kezdetét vette a IX. Bereg-vidéki Sporttábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. augusztus 3-8. között kilencedik alkalommal valósíja meg a Bereg-vidéki Sporttábort a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, kárpátaljai iskolás diákok számára. A tábor célja, hogy a sport segítségével erősítse a kárpátaljai fiatalok egészségtudatosságát, önfegyelmét és közösségi szemléletét, miközben hozzájárul testi és lelki fejlődésükhöz.
A 10-16 éves korosztály számára meghirdetett táborba 2026. május 8. és június 12. között lehetett jelentkezni, amelyre ez idő alatt 61 fiatal regisztrált.
A sportolni vágyók Kárpátalja 10 különböző településéről és 10 tanintézményből jelentkeztek:
|S.sz.
|Település
|Képviselt települések száma
|1.
|Badaló
|1
|2.
|Beregszász
|42
|3.
|Jánosi
|3
|4.
|Kígyós
|1
|5.
|Munkács
|6
|6.
|Nagybakta
|1
|7.
|Nagybégány
|1
|8.
|Nagybereg
|3
|9.
|Tiszacsoma
|1
|10.
|Tiszapéterfalva
|2
|Összesen:
|61
|S.sz.
|Oktatási intézmény
|Képviselt intézmények száma
|1.
|Badalói Gvadányi József Gimnázium
|1
|2.
|Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum
|9
|3.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|3
|4.
|Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum
|17
|5.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|13
|6.
|Beregszászi Platán Líceum
|4
|7.
|Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|6
|8.
|Nagyberegi Dobrai Péter Líceum
|1
|9.
|Nagyberegi Református Líceum
|5
|10.
|Tiszaújlaki 1. Számú Középiskola
|2
|Összesen:
|61
A tábor szakmai felelőse: Vizáver Árpád, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem testnevelő tanára és edzője, akinek irányításával a napi edzéseket és sportfoglalkozásokat tapasztalt szakemberek vezetik:
Csehil Anikó – a Rákóczi Egyetem testnevelő tanára;
Csuha Dániel – a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum testnevelő tanára;
Medve Maxim és Orbán Irén – a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének testnevelő tanárai;
Az edzők és oktatók munkáját 5 egyetemista gyakornok és 1 egészségügyi ápoló segíti.
A tábor helyszíne a Rákóczi Egyetem Egészségügyi-és Sportcentruma, ahol a fiatalok számos sportágban próbálhatják ki magukat egyéni és csapatformában egyaránt: asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, tollaslabda, sakk, dámajáték, karate, valamint különféle társas- és logikai játékok.
A sporttábor a rendszeres testmozgás népszerűsítésén túl lehetőséget biztosít új barátságok kialakítására, a csapatszellem erősítésére és az egészséges életmód iránti elköteleződés elmélyítésére.
A IX. Bereg-vidéki Sporttábor megvalósítását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
Váradi Natália, programfelelős
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója