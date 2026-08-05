Kezdetét vette a IX. Bereg-vidéki Sporttábor

Kárpátalja.ma Sport

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. augusztus 3-8. között kilencedik alkalommal valósíja meg a Bereg-vidéki Sporttábort a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, kárpátaljai iskolás diákok számára. A tábor célja, hogy a sport segítségével erősítse a kárpátaljai fiatalok egészségtudatosságát, önfegyelmét és közösségi szemléletét, miközben hozzájárul testi és lelki fejlődésükhöz.

A 10-16 éves korosztály számára meghirdetett táborba 2026. május 8. és június 12. között lehetett jelentkezni, amelyre ez idő alatt 61 fiatal regisztrált.

A sportolni vágyók Kárpátalja 10 különböző településéről és 10 tanintézményből jelentkeztek:

S.sz.TelepülésKépviselt települések száma
1.Badaló1
2.Beregszász42
3.Jánosi3
4.Kígyós1
5.Munkács6
6.Nagybakta1
7.Nagybégány1
8.Nagybereg3
9.Tiszacsoma1
10.Tiszapéterfalva2
Összesen:61
S.sz.Oktatási intézményKépviselt intézmények száma
1.Badalói Gvadányi József Gimnázium1
2.Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum9
3.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum3
4.Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum17
5.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum13
6.Beregszászi Platán Líceum4
7.Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola6
8.Nagyberegi Dobrai Péter Líceum1
9.Nagyberegi Református Líceum5
10.Tiszaújlaki 1. Számú Középiskola2
Összesen:61

A tábor szakmai felelőse: Vizáver Árpád, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem testnevelő tanára és edzője, akinek irányításával a napi edzéseket és sportfoglalkozásokat tapasztalt szakemberek vezetik:

Csehil Anikó – a Rákóczi Egyetem testnevelő tanára;

Csuha Dániel – a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum testnevelő tanára;

Medve Maxim és Orbán Irén – a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének testnevelő tanárai;

Az edzők és oktatók munkáját 5 egyetemista gyakornok és 1 egészségügyi ápoló segíti.

A tábor helyszíne a Rákóczi Egyetem Egészségügyi-és Sportcentruma, ahol a fiatalok számos sportágban próbálhatják ki magukat egyéni és csapatformában egyaránt: asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, tollaslabda, sakk, dámajáték, karate, valamint különféle társas- és logikai játékok.

A sporttábor a rendszeres testmozgás népszerűsítésén túl lehetőséget biztosít új barátságok kialakítására, a csapatszellem erősítésére és az egészséges életmód iránti elköteleződés elmélyítésére.

A IX. Bereg-vidéki Sporttábor megvalósítását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

Váradi Natália, programfelelős

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →