Kezdetét vette a IX. Bereg-vidéki Sporttábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. augusztus 3-8. között kilencedik alkalommal valósíja meg a Bereg-vidéki Sporttábort a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, kárpátaljai iskolás diákok számára. A tábor célja, hogy a sport segítségével erősítse a kárpátaljai fiatalok egészségtudatosságát, önfegyelmét és közösségi szemléletét, miközben hozzájárul testi és lelki fejlődésükhöz.

A 10-16 éves korosztály számára meghirdetett táborba 2026. május 8. és június 12. között lehetett jelentkezni, amelyre ez idő alatt 61 fiatal regisztrált.

A sportolni vágyók Kárpátalja 10 különböző településéről és 10 tanintézményből jelentkeztek:

S.sz. Település Képviselt települések száma 1. Badaló 1 2. Beregszász 42 3. Jánosi 3 4. Kígyós 1 5. Munkács 6 6. Nagybakta 1 7. Nagybégány 1 8. Nagybereg 3 9. Tiszacsoma 1 10. Tiszapéterfalva 2 Összesen: 61

S.sz. Oktatási intézmény Képviselt intézmények száma 1. Badalói Gvadányi József Gimnázium 1 2. Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum 9 3. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 3 4. Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum 17 5. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 13 6. Beregszászi Platán Líceum 4 7. Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola 6 8. Nagyberegi Dobrai Péter Líceum 1 9. Nagyberegi Református Líceum 5 10. Tiszaújlaki 1. Számú Középiskola 2 Összesen: 61

A tábor szakmai felelőse: Vizáver Árpád, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem testnevelő tanára és edzője, akinek irányításával a napi edzéseket és sportfoglalkozásokat tapasztalt szakemberek vezetik:

Csehil Anikó – a Rákóczi Egyetem testnevelő tanára;

Csuha Dániel – a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum testnevelő tanára;

Medve Maxim és Orbán Irén – a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének testnevelő tanárai;

Az edzők és oktatók munkáját 5 egyetemista gyakornok és 1 egészségügyi ápoló segíti.

A tábor helyszíne a Rákóczi Egyetem Egészségügyi-és Sportcentruma, ahol a fiatalok számos sportágban próbálhatják ki magukat egyéni és csapatformában egyaránt: asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, tollaslabda, sakk, dámajáték, karate, valamint különféle társas- és logikai játékok.

A sporttábor a rendszeres testmozgás népszerűsítésén túl lehetőséget biztosít új barátságok kialakítására, a csapatszellem erősítésére és az egészséges életmód iránti elköteleződés elmélyítésére.

A IX. Bereg-vidéki Sporttábor megvalósítását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

Váradi Natália, programfelelős

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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