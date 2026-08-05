Kezdetét vette a VII. Gitár-, ének- és verstábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. augusztus 3-án hetedik alkalommal indította útjára a Gitár-, ének- és verstábort a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum bázisán.
A tábor célja, hogy a résztvevők játékos és inspiráló módon merüljenek el a zene, a költészet és az előadó-művészet világában, miközben értékes közösségi élményekkel is gazdagodnak.
A tehetséggondozó programot elsősorban azoknak a 10 és 16 év közötti fiatalok számára hirdette meg az Alapítvány, akik érdeklődnek az irodalom, a gitározás és a megzenésített versek iránt. Az idei programra 40 diák jelentkezett, 18 kárpátaljai településről, 15 különböző oktatási intézményből.
|S.sz.
|Település neve
|Jelentkezők száma
|1.
|Beregszász
|2
|2.
|Császlóc
|1
|3.
|Gálocs
|1
|4.
|Homok
|1
|5.
|Ketergény
|1
|6.
|Kisdobrony
|1
|7.
|Kisgejőc
|6
|8.
|Kisszelmenc
|1
|9.
|Munkács
|1
|10.
|Nagybereg
|1
|11.
|Nagydobrony
|6
|12.
|Nagygejőc
|2
|13.
|Palágykomoróc
|5
|14.
|Rát
|2
|15.
|Szürte
|1
|16.
|Téglás
|1
|17.
|Tiszaágtelek
|1
|18.
|Ungvár
|6
|Összesen:
|40
|S.sz.
|Oktatási intézmény megnevezése
|Jelentkezők száma
|1.
|Ungvári Augusztin Volosin Líceum
|1
|2.
|Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum
|2
|3.
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|1
|4.
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|1
|5.
|Kisdobronyi Líceum
|1
|6.
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|10
|7.
|Munkácsi 2. Számú Tarasz Sevcsenko Középiskola
|1
|8.
|Nagyberegi Református Líceum
|1
|9.
|Nagydobronyi Líceum
|4
|10.
|Nagydobronyi Református Líceum
|3
|11.
|Nagygejőci Gimnázium
|1
|12.
|Ráti Gimnázium
|1
|13.
|Sislóci Líceum
|2
|14.
|Szürtei Líceum
|1
|15.
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|10
|Összesen:
|40
A tábor vezetője Bogáthy Eleonóra, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum igazgatója, aki évek óta elkötelezetten dolgozik a fiatal tehetségek támogatásán.
A tábori program középpontjában a gitár- és énekórák, megzenésített versek tanulása, valamint irodalmi montázsok készítése áll. A szakmai munkát elismert pedagógusok vezetik:
Ivaskovics József – Gitároktató/ Énekoktató – Magyar Örökség-díjas, karvezető, zeneszerző, verséneklő. A kárpátaljai Credo együttes és Credo fesztivál alapítója és ötletgazdája;
Györkené Csákány Marianna – Gitároktató/ Énekoktató – a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatója ének- és citera oktatója, a Gyöngykaláris Kórusiskola vezetője;
Szavla Krisztián – Gitároktató, a Nagygejőci Gimnázium szervezőpedagógusa;
Tárczy Nóra – Versek tanulása/ Kézműves foglalkozások oktatója, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum magyar nyelv és irodalom tanára;
Jávorszky Erika – Versek tanulása, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum magyar nyelv és irodalom tanára;
Vágner Katalin – Kézműves foglalkozások oktatója, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum szervező pedagógusa;
A tábort négy főiskolai hallgató is segíti, akik pedagógiai gyakorlatukat teljesítik a tehetséggondozó héten.
A kézműves foglalkozások alkalmával a résztvevők a magyar népi gasztronómia hagyományait elevenítik fel, hiszen közösen derelyét és csőrögét készítenek. A tábor egyik különleges hagyománya, hogy a programban kiemelt szerepet kap a Republic együttes néhai frontembere, Bódi László „Cipő” zenei öröksége. A résztvevők a hét folyamán hangszeres foglalkozásokon vesznek részt a „Cipő” Házban, ahol a közös zenélés mellett kézműves programok is várják őket. A gitároktatás, a megzenésített versek éneklése és az irodalmi montázsok mellett a tábor esti programjait filmklub, zenés-verses Ki Mit Tud, táncház, valamint közös éneklés és zenélés színesíti. A hét zárásaként a táborozók koncerten mutatják be mindazt, amit az intenzív és élményekben gazdag napok során elsajátítottak. A tábor 2026. augusztus 8-án ér véget.
A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója