Kezdetét vette a VII. Gitár-, ének- és verstábor

Kárpátalja.ma Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. augusztus 3-án hetedik alkalommal indította útjára a Gitár-, ének- és verstábort a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum bázisán.

A tábor célja, hogy a résztvevők játékos és inspiráló módon merüljenek el a zene, a költészet és az előadó-művészet világában, miközben értékes közösségi élményekkel is gazdagodnak.

A tehetséggondozó programot elsősorban azoknak a 10 és 16 év közötti fiatalok számára hirdette meg az Alapítvány, akik érdeklődnek az irodalom, a gitározás és a megzenésített versek iránt. Az idei programra 40 diák jelentkezett, 18 kárpátaljai településről, 15 különböző oktatási intézményből.

S.sz.Település neveJelentkezők száma
1.Beregszász2
2.Császlóc1
3.Gálocs1
4.Homok1
5.Ketergény1
6.Kisdobrony1
7.Kisgejőc6
8.Kisszelmenc1
9.Munkács1
10.Nagybereg1
11.Nagydobrony6
12.Nagygejőc2
13.Palágykomoróc5
14.Rát2
15.Szürte1
16.Téglás1
17.Tiszaágtelek1
18.Ungvár6
Összesen:40
S.sz.Oktatási intézmény megnevezéseJelentkezők száma
1.Ungvári Augusztin Volosin Líceum1
2.Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum2
3.Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum1
4.Kárpátaljai Magyar Líceum1
5.Kisdobronyi Líceum1
6.Kisgejőci Egry Ferenc Líceum10
7.Munkácsi 2. Számú Tarasz Sevcsenko Középiskola1
8.Nagyberegi Református Líceum1
9.Nagydobronyi Líceum4
10.Nagydobronyi Református Líceum3
11.Nagygejőci Gimnázium1
12.Ráti Gimnázium1
13.Sislóci Líceum2
14.Szürtei Líceum1
15.Ungvári Dayka Gábor Líceum10
Összesen:40

A tábor vezetője Bogáthy Eleonóra, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum igazgatója, aki évek óta elkötelezetten dolgozik a fiatal tehetségek támogatásán.

A tábori program középpontjában a gitár- és énekórák, megzenésített versek tanulása, valamint irodalmi montázsok készítése áll. A szakmai munkát elismert pedagógusok vezetik:

Ivaskovics József – Gitároktató/ Énekoktató – Magyar Örökség-díjas, karvezető, zeneszerző, verséneklő. A kárpátaljai Credo együttes és Credo fesztivál alapítója és ötletgazdája;

Györkené Csákány Marianna – Gitároktató/ Énekoktató – a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatója ének- és citera oktatója, a Gyöngykaláris Kórusiskola vezetője;

Szavla Krisztián – Gitároktató, a Nagygejőci Gimnázium szervezőpedagógusa;

Tárczy Nóra – Versek tanulása/ Kézműves foglalkozások oktatója, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum magyar nyelv és irodalom tanára;

Jávorszky Erika – Versek tanulása, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum magyar nyelv és irodalom tanára;

Vágner Katalin – Kézműves foglalkozások oktatója, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum szervező pedagógusa;

A tábort négy főiskolai hallgató is segíti, akik pedagógiai gyakorlatukat teljesítik a tehetséggondozó héten.

A kézműves foglalkozások alkalmával a résztvevők a magyar népi gasztronómia hagyományait elevenítik fel, hiszen közösen derelyét és csőrögét készítenek. A tábor egyik különleges hagyománya, hogy a programban kiemelt szerepet kap a Republic együttes néhai frontembere, Bódi László „Cipő” zenei öröksége. A résztvevők a hét folyamán hangszeres foglalkozásokon vesznek részt a „Cipő” Házban, ahol a közös zenélés mellett kézműves programok is várják őket. A gitároktatás, a megzenésített versek éneklése és az irodalmi montázsok mellett a tábor esti programjait filmklub, zenés-verses Ki Mit Tud, táncház, valamint közös éneklés és zenélés színesíti. A hét zárásaként a táborozók koncerten mutatják be mindazt, amit az intenzív és élményekben gazdag napok során elsajátítottak. A tábor 2026. augusztus 8-án ér véget.

A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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