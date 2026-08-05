Kezdetét vette a VII. Gitár-, ének- és verstábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. augusztus 3-án hetedik alkalommal indította útjára a Gitár-, ének- és verstábort a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum bázisán.

A tábor célja, hogy a résztvevők játékos és inspiráló módon merüljenek el a zene, a költészet és az előadó-művészet világában, miközben értékes közösségi élményekkel is gazdagodnak.

A tehetséggondozó programot elsősorban azoknak a 10 és 16 év közötti fiatalok számára hirdette meg az Alapítvány, akik érdeklődnek az irodalom, a gitározás és a megzenésített versek iránt. Az idei programra 40 diák jelentkezett, 18 kárpátaljai településről, 15 különböző oktatási intézményből.

S.sz. Település neve Jelentkezők száma 1. Beregszász 2 2. Császlóc 1 3. Gálocs 1 4. Homok 1 5. Ketergény 1 6. Kisdobrony 1 7. Kisgejőc 6 8. Kisszelmenc 1 9. Munkács 1 10. Nagybereg 1 11. Nagydobrony 6 12. Nagygejőc 2 13. Palágykomoróc 5 14. Rát 2 15. Szürte 1 16. Téglás 1 17. Tiszaágtelek 1 18. Ungvár 6 Összesen: 40

S.sz. Oktatási intézmény megnevezése Jelentkezők száma 1. Ungvári Augusztin Volosin Líceum 1 2. Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum 2 3. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 1 4. Kárpátaljai Magyar Líceum 1 5. Kisdobronyi Líceum 1 6. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 10 7. Munkácsi 2. Számú Tarasz Sevcsenko Középiskola 1 8. Nagyberegi Református Líceum 1 9. Nagydobronyi Líceum 4 10. Nagydobronyi Református Líceum 3 11. Nagygejőci Gimnázium 1 12. Ráti Gimnázium 1 13. Sislóci Líceum 2 14. Szürtei Líceum 1 15. Ungvári Dayka Gábor Líceum 10 Összesen: 40

A tábor vezetője Bogáthy Eleonóra, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum igazgatója, aki évek óta elkötelezetten dolgozik a fiatal tehetségek támogatásán.

A tábori program középpontjában a gitár- és énekórák, megzenésített versek tanulása, valamint irodalmi montázsok készítése áll. A szakmai munkát elismert pedagógusok vezetik:

Ivaskovics József – Gitároktató/ Énekoktató – Magyar Örökség-díjas, karvezető, zeneszerző, verséneklő. A kárpátaljai Credo együttes és Credo fesztivál alapítója és ötletgazdája;

Györkené Csákány Marianna – Gitároktató/ Énekoktató – a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatója ének- és citera oktatója, a Gyöngykaláris Kórusiskola vezetője;

Szavla Krisztián – Gitároktató, a Nagygejőci Gimnázium szervezőpedagógusa;

Tárczy Nóra – Versek tanulása/ Kézműves foglalkozások oktatója, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum magyar nyelv és irodalom tanára;

Jávorszky Erika – Versek tanulása, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum magyar nyelv és irodalom tanára;

Vágner Katalin – Kézműves foglalkozások oktatója, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum szervező pedagógusa;

A tábort négy főiskolai hallgató is segíti, akik pedagógiai gyakorlatukat teljesítik a tehetséggondozó héten.

A kézműves foglalkozások alkalmával a résztvevők a magyar népi gasztronómia hagyományait elevenítik fel, hiszen közösen derelyét és csőrögét készítenek. A tábor egyik különleges hagyománya, hogy a programban kiemelt szerepet kap a Republic együttes néhai frontembere, Bódi László „Cipő” zenei öröksége. A résztvevők a hét folyamán hangszeres foglalkozásokon vesznek részt a „Cipő” Házban, ahol a közös zenélés mellett kézműves programok is várják őket. A gitároktatás, a megzenésített versek éneklése és az irodalmi montázsok mellett a tábor esti programjait filmklub, zenés-verses Ki Mit Tud, táncház, valamint közös éneklés és zenélés színesíti. A hét zárásaként a táborozók koncerten mutatják be mindazt, amit az intenzív és élményekben gazdag napok során elsajátítottak. A tábor 2026. augusztus 8-án ér véget.

A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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