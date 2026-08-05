Україна отримає від Євросоюзу €1,4 мільярда

Євросоюз спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Наголошується, що кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави.

«Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити», – зазначив Корецький.

Він подякував європейським партнерам за принципову позицію.

Як повідомили у пресслужбі Єврокомісії з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, 3 серпня Європейський Союз отримав 1,4 мільярда євро прибутку від відсотків за залишками готівки, що походять від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в Центральних депозитаріях цінних паперів. Це вже п’ятий подібний переказ, а попередній був здійснений у березні 2026 року.

«Росія повинна заплатити за руйнування, які вона спричинила. І ми використовуємо кошти від знерухомлених російських активів, щоб переконатися, що вона це зробить. Ми надаємо Україні ще 1,4 мільярда євро з них. Це підтримає подальший опір України незаконній війні Росії», – заявила фон дер Ляєн.

Транш покриває доходи, накопичені протягом першої половини 2026 року. З моменту знерухомлення російські активи принесли загалом 8 мільярдів євро прибутку.

Уточнюється, що кошти надходять з активів ЦБР, знерухомлених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на війну Росії проти України. Хоча самі активи залишаються знерухомленими, відсотки за залишками готівки не належать Росії, і за пропозицією Єврокомісії та високої представниці ЄС Каї Каллас Рада ЄС вирішила, що цей чистий прибуток має бути використаний для підтримки України.

95% надходжень буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва з питань позик Україні (ULCM) та 5% – через Європейський фонд миру (EPF). ULCM надає безповоротну підтримку, щоб допомогти Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги ЄС, виділеного протягом 2025 року, а також кредитів, наданих кредиторами G7 у двосторонньому порядку в рамках ініціативи G7 „Надзвичайні позики для прискорення надходження доходів (ERA)”. Загальна підтримка за кредитами ERA становить 45 мільярдів євро. З іншого боку, EPF допомагає Україні вирішувати її нагальні військові та оборонні потреби.

У відповідь на вторгнення Росії в Україну, Європейський Союз та його держави-члени ухвалили кілька пакетів обмежувальних заходів проти Росії.

В рамках санкцій активи ЦБР, що зберігаються в ЄС, були заблоковані. Заборона на операції з активами та резервами ЦБР та його афілійованих осіб призвела до накопичення готівки та депозитів на балансах ЦДД від фінансових інструментів, які погашаються, що генерує надзвичайні доходи.

Рада ЄС ухвалила низку правових актів, що дозволяють використовувати цей чистий прибуток на користь України.

У грудні 2025 року Рада ЄС вирішила заборонити на невизначений термін передачу знерухомлених активів ЦБР назад до Росії.

ukrinform.ua

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