Ropogós cukkinihasábok sütőben

Bursza Krisztina Receptek

Nyáron a cukkini az egyik legsokoldalúbb alapanyag, amelyből könnyű és ízletes fogásokat készíthetünk. A ropogós cukkinihasábok a hagyományos rántott zöldségek egészségesebb alternatívái, hiszen bő olaj helyett sütőben sülnek aranybarnára. Fokhagymás-joghurtos mártogatóssal kínálva kiváló vacsora, könnyű ebéd vagy akár vendégváró finomság is lehet.

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Étkezés Sós étel
Konyha Magyar
Adag 4

Alapanyagok
  

  • 2 db közepes cukkini
  • 10 dkg liszt
  • 2 db tojás
  • 15 dkg zsemlemorzsa
  • 1 tk őrölt pirospapria
  • ízlés szerint
  • fekete bors ízlés szerint
  • kevés olívaolaj

Leírás
 

  • A cukkiniket megmossuk, majd hasábokra vágjuk. Enyhén megsózzuk, megborsozzuk, és néhány percig állni hagyjuk.
  • A panírozáshoz előkészítjük a lisztet, a felvert tojást, valamint a zsemlemorzsát, amelyhez hozzákeverjük az őrölt pirospaprikát.
  • A cukkinihasábokat először lisztbe, majd tojásba, végül a fűszeres zsemlemorzsába forgatjuk. A bepanírozott darabokat sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, majd kevés olajjal meglocsoljuk vagy vékonyan lespricceljük.
  • 180 Celsius-fokra előmelegített sütőben 25–30 perc alatt aranybarnára sütjük.

Megjegyzések

A ropogósra sült cukkinihasábokat fokhagymás-joghurtos szósszal tálaljuk, melynek receptjét ITT találják. 
Jó étvágyat kívánunk!

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