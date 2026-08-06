Ropogós cukkinihasábok sütőben
Nyáron a cukkini az egyik legsokoldalúbb alapanyag, amelyből könnyű és ízletes fogásokat készíthetünk. A ropogós cukkinihasábok a hagyományos rántott zöldségek egészségesebb alternatívái, hiszen bő olaj helyett sütőben sülnek aranybarnára. Fokhagymás-joghurtos mártogatóssal kínálva kiváló vacsora, könnyű ebéd vagy akár vendégváró finomság is lehet.
Alapanyagok
- 2 db közepes cukkini
- 10 dkg liszt
- 2 db tojás
- 15 dkg zsemlemorzsa
- 1 tk őrölt pirospapria
- só ízlés szerint
- fekete bors ízlés szerint
- kevés olívaolaj
Leírás
- A cukkiniket megmossuk, majd hasábokra vágjuk. Enyhén megsózzuk, megborsozzuk, és néhány percig állni hagyjuk.
- A panírozáshoz előkészítjük a lisztet, a felvert tojást, valamint a zsemlemorzsát, amelyhez hozzákeverjük az őrölt pirospaprikát.
- A cukkinihasábokat először lisztbe, majd tojásba, végül a fűszeres zsemlemorzsába forgatjuk. A bepanírozott darabokat sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, majd kevés olajjal meglocsoljuk vagy vékonyan lespricceljük.
- 180 Celsius-fokra előmelegített sütőben 25–30 perc alatt aranybarnára sütjük.
Megjegyzések
A ropogósra sült cukkinihasábokat fokhagymás-joghurtos szósszal tálaljuk, melynek receptjét ITT találják. Jó étvágyat kívánunk!
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