Egymillió forintos támogatást kapott egy viharkárosult család Karácsfalván

Július 27-én orkánerejű szélvihar és jégeső vonult végig Kárpátalján, amely több településen is jelentős károkat okozott. A vihar megrongálta az épületek tetőszerkezetét, fákat döntött ki, valamint elpusztította a családok megélhetését segítő kertek termését.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) közreműködésével a Rákóczi Szövetség közössége egymillió forintos támogatást nyújtott egy karácsfalvai nagycsalád számára.

A támogatást augusztus 5-én adták át. A család otthonának tetejét a vihar teljesen megbontotta, emellett a megélhetésüket biztosító termés is megsemmisült.

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