Így óvhatjuk meg a rózsákat a nyári hőségtől

A tartós hőség nemcsak az embereket, hanem a kerti növényeket is megviseli. A magas hőmérséklet különösen a rózsák számára jelent komoly megterhelést, ezért a forró nyári napokon érdemes fokozott figyelmet fordítani gondozásukra.

A szakemberek szerint a legfontosabb szabály, hogy a rózsákat ne a déli órákban öntözzük. A leveleken maradó vízcseppek a tűző napsütésben perzselést okozhatnak, ráadásul a nedvesség gyorsan elpárolog, mielőtt elérné a gyökereket.

Az öntözésre a kora reggeli vagy az esti órák a legalkalmasabbak. Érdemes alaposan meglocsolni a növényeket, hogy a víz 20–30 centiméter mélyre is beszivárogjon a talajba. A felszíni öntözés ugyanis sekély gyökérzet kialakulásához vezethet, amely a nagy melegben gyorsan kiszárad.

A talaj nedvességének megőrzésében a mulcsozás is sokat segíthet. A rózsabokrok köré terített fakéreg, fűrészpor, komposzt, szalma vagy enyhén megszárított fűnyesedék csökkenti a párolgást, így a talaj hosszabb ideig megőrzi nedvességtartalmát.

Megfelelő öntözéssel és talajtakarással a rózsák könnyebben átvészelhetik a hőséget, és a hőhullám elmúltával gyorsabban regenerálódhatnak.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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