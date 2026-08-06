Házkutatások a munkácsi TCK épületében és a katonai orvosi bizottságnál

Házkutatásokat tartanak a Munkácsi Járási Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központban (TCK), valamint a katonai orvosi bizottságnál. Az ügyben a hatóságok mintegy 1 500 hadköteles személy feltételezett jogellenes katonai nyilvántartásból való törlését vizsgálják. Erről Vitalis Glagola újságíró számolt be a Telegramon augusztus 6-án.

Glagola rendvédelmi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a nyomozás szerint az érintettek közül körülbelül 500-an még azon a napon elhagyták Ukrajnát, amikor a katonai nyilvántartásból való törlésüket dokumentálták.

A források szerint a nyomozók jelenleg dokumentumokat és egyéb, a büntetőeljárás szempontjából fontos bizonyítékokat foglalnak le.

Hivatalos tájékoztatás arról egyelőre nem jelent meg, hogy az ügyben bárkit meggyanúsítottak volna vagy őrizetbe vettek volna. Az információk egyelőre rendvédelmi forrásokra hivatkozó sajtóértesüléseken alapulnak.

A nyitókép illusztráció

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