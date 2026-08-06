Gyorsított eljárásban kapott útlevelet egy kezelésre készülő fiú Kárpátalján

A kárpátaljai migrációs szolgálat gyorsított eljárásban állított ki útlevelet egy 11 éves fiúnak, hogy családja időben elutazhasson a külföldi gyógykezelésre.

Denisz és édesanyja külföldre készült egy szükséges orvosi kezelés miatt, ám az indulás előtt kiderült, hogy a fiú útlevele lejárt. Új úti okmány nélkül nem léphette volna át a határt, ezért a család azonnal a migrációs szolgálathoz fordult segítségért.

Mivel a 11 éves fiú kerekesszékkel közlekedik, a hivatal soron kívül fogadta a családot, és végig segítette az ügyintézést.

Az útlevelet sürgősségi eljárásban állították ki, így Denisz és édesanyja időben elindulhat a külföldi kezelésre. Az új úti okmány a következő négy évben biztosítja a fiú számára a külföldi utazás lehetőségét.

A transkarpatia.net nyomán

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