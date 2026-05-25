Régi érméket találtak egy autóban a határőrök Nevetlenfalunál
Régiségnek számító érmegyűjteményt foglaltak le a hatóságok a nevetlenfalui ukrán–román határátkelőn. A 95 darab fémpénzt egy Ukrajnába tartó Mercedes-Benz 34 éves utasánál fedezték fel.
Az 1777–1936 közötti időkből származó érmék a nő személyes tárgyai között lapultak.
A lehetséges kulturális értékkel bíró kollekciót a határőrök további vizsgálat céljából lefoglalták.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →