Régi érméket találtak egy autóban a határőrök Nevetlenfalunál

Marcsák Gergely Közélet

Régiségnek számító érmegyűjteményt foglaltak le a hatóságok a nevetlenfalui ukrán–román határátkelőn. A 95 darab fémpénzt egy Ukrajnába tartó Mercedes-Benz 34 éves utasánál fedezték fel.

Az 1777–1936 közötti időkből származó érmék a nő személyes tárgyai között lapultak.

A lehetséges kulturális értékkel bíró kollekciót a határőrök további vizsgálat céljából lefoglalták.

Kárpátalja.ma

