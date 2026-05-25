Mesterséges intelligenciával alakítja át a keresőt a Google

Mesterséges intelligenciára épülő keresési rendszert mutatott be a Google a 2026-os I/O konferencián. Az új AI Mode funkció és a Gemini 3.5 Flash modell célja, hogy a felhasználók gyorsabb, személyre szabottabb és összetettebb válaszokat kapjanak a keresések során.

A Google a 2026-os I/O fejlesztői konferencián jelentette be, hogy jelentősen átalakítja keresőmotorját, amelyben a jövőben a mesterséges intelligencia kapja a főszerepet. Az új AI Mode nevű funkció a hagyományos találati listák helyett közvetlen, beszélgetésszerű válaszokat ad majd a felhasználók kérdéseire.

A vállalat szerint a fejlesztés célja, hogy a keresés személyesebb és interaktívabb legyen, így a felhasználók hosszabb és összetettebb kérdéseket is feltehetnek. A rendszer több forrás alapján állít össze összefoglaló válaszokat, miközben képes lesz különböző Google-szolgáltatásokkal is együttműködni.

A konferencián bemutatták a Gemini 3.5 Flash modellt is, amely a Google szerint gyorsabb és fejlettebb mesterségesintelligencia-képességeket kínál. A cég úgy látja, hogy az AI-alapú keresés nemcsak a felhasználói élményt alakítja át, hanem az internet működésére és a tartalomgyártásra is jelentős hatással lehet.

