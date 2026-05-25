Lemondott a román kormány RMDSZ-es kulturális minisztere

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökének felszólítására a lemondott hétfőn Demeter András, a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere, miután egy neki tulajdonított vulgáris tartalmú és nyelvezetű hangfelvétel jelent meg a román médiában.

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ politikusának „vállalhatatlan hangnemű”, a magyar identitásáról szóló kijelentésével teret adott a magyar közösség megbélyegzésének.

Demeter András közösségi oldalán közzétett lemondásában megkövette mindazokat akiket kijelentéseivel akaratlanul megsértett vagy megalázott, és azokat is, akik úgy érzik, hogy elárulta őket.

A 2mnews.ro Máramaros megyei hírportál hétfőn tett közzé egy hangfelvételt, amelyen Demeter András hallható, amint egy 2012-es ügyészségi kihallgatását trágár szavakkal felidézve egyebek mellett olyan kijelentést tett, hogy magyar lévén őt hidegen hagyja a (román) nemzeti érdek.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Demeter András István

