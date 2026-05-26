Az EU bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét

Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy mielőbb hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt – közölte kedden az Európai Bizottság szóvivője.

Anitta Hipper, az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta: az orosz fenyegetés „elfogadhatatlan eszkaláció”.

Hozzátette:

Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy „valódi béketárgyalásokba” kezdjen, első lépésként teljes és feltétel nélküli tűzszünettel. A szóvivő hangsúlyozta: az EU ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad.

Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők „következetes és rendszeres csapásokat” mérnek a kijevi hadiipari létesítményekre, „válaszul” a Luhanszk megyei Sztarobilszkban végrehajtott ukrán dróntámadásra.

Forrás: MTI

