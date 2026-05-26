Ingyenes veszettség elleni oltás lesz Ungváron a kutyák és macskák számára

A megyeszékhelyen május 28-án és 29-én ingyenes veszettség elleni oltási kampányt szerveznek a házi kedvencek számára – közölte a Kárpátaljai Megyei Állategészségügyi Laboratórium szakembereire hivatkozva az

A kezdeményezés célja a veszettség terjedésének megelőzése a háziállatok körében, valamint a közegészségügyi kockázatok csökkentése.

A mobil oltópont a városban, a Szlovjanszka rakpart 31. szám alatt működik majd. A szakemberek kijevi idő szerint 9:00 és 15:00 óra között várják a kutyák és macskák gazdáit, akik szeretnék beoltatni kedvenceiket.

A hatóságok arra kérik az állattartókat, hogy éljenek a lehetőséggel, és vigyék el háziállataikat a vakcinázásra, ezzel is hozzájárulva a veszettség elleni védekezéshez a térségben.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →