Holttestet emeltek ki a Fehér-Tiszából a Rahói járásban

Május 25-én bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez arról, hogy egy feltételezhetően vízbe fulladt nő holttestét találták meg a Fehér-Tisza folyóban a rahói járási Tiszabgdányon.

A tájékoztatás szerint az 1964-ben született helyi lakos testét a rahói 20-as számú állami tűzoltó- és mentőegység munkatársai emelték ki a vízből.

A holttestet ezt követően átadták a rendőrség munkatársainak. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma

