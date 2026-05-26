Mi a különbség a kötelező és az ajánlott oltás között?

A védőoltások kötelező és ajánlott kategóriákra való felosztása sokszor azt a téves benyomást keltheti, hogy az utóbbiak kevésbé fontosak vagy kevésbé hatékonyak. Valójában azonban a különbség elsősorban a finanszírozásban rejlik: egyes vakcinákat az állam vagy nemzetközi partnerek biztosítanak ingyenesen, míg más oltások saját költségen vagy helyi programok keretében érhetők el.

Az Ukrajnában jelenleg is érvényben van a nemzeti oltási naptár, amely 11 fertőző betegség ellen garantál térítésmentes védelmet. Ide tartozik a tuberkulózis, a hepatitisz B, a diftéria, a tetanusz, a szamárköhögés, a gyermekbénulás, a Hib-fertőzés, a kanyaró, a rózsahimlő és a mumpsz. Ezek a betegségek komoly veszélyt jelentenek, ráadásul több közülük könnyen terjed emberről emberre. Emiatt az állam nemcsak finanszírozza az oltásokat, hanem előírja azok meglétét az óvodák és iskolák látogatásához is.

2026-tól tovább bővült az államilag finanszírozott oltások köre: bekerült a humán papillomavírus (HPV) elleni vakcina is, amelyet a 12–13 éves lányok számára biztosítanak ingyenesen.

Az úgynevezett ajánlott oltások szintén a nemzetközi orvosi közösség által elismert, hatékony vakcinák, amelyek fontos szerepet játszanak az egyéni védelemben. Ezek azonban jelenleg nem részei a kötelező oltási rendnek, és nem finanszírozza őket az állam. Ebbe a kategóriába tartoznak például az influenza, a pneumococcus- és meningococcus-fertőzések, a rotavírus, a bárányhimlő vagy a hepatitisz A elleni oltások.

A szakemberek hangsúlyozzák: attól, hogy egy vakcina nem állami finanszírozású, maga a betegség még lehet rendkívül veszélyes. A rotavírus-fertőzés például csecsemőknél akár néhány nap alatt súlyos kiszáradáshoz vezethet, amely gyakran kórházi kezelést igényel. A pneumococcus baktériumok pedig gyakori okozói a súlyos középfülgyulladásnak és tüdőgyulladásnak gyermekkorban.

Vannak olyan oltások is, amelyeket bizonyos kockázati csoportok számára ajánlanak. A kullancsencephalitis elleni vakcina például különösen fontos azoknak, akik munkájuk vagy szabadidős tevékenységeik miatt sok időt töltenek erdős területeken.

Az orvosok szerint a nem kötelező oltások beadása tudatos döntés a családok részéről, amely hosszú távon extra biztonságot és védelmet jelenthet. Éppen ezért érdemes a háziorvossal vagy gyermekorvossal egyeztetni arról, milyen további vakcinákkal lehet kiegészíteni az egyéni oltási programot.

A védőoltások továbbra is a fertőző betegségek elleni védekezés egyik leghatékonyabb eszközét jelentik, a modern szemlélet pedig ma már nem csupán a minimálisan előírt oltások teljesítéséről, hanem a tudatos egészségmegőrzésről is szól.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →