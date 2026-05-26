Mi a különbség a kötelező és az ajánlott oltás között?
A védőoltások kötelező és ajánlott kategóriákra való felosztása sokszor azt a téves benyomást keltheti, hogy az utóbbiak kevésbé fontosak vagy kevésbé hatékonyak. Valójában azonban a különbség elsősorban a finanszírozásban rejlik: egyes vakcinákat az állam vagy nemzetközi partnerek biztosítanak ingyenesen, míg más oltások saját költségen vagy helyi programok keretében érhetők el.
Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Ukrajnában jelenleg is érvényben van a nemzeti oltási naptár, amely 11 fertőző betegség ellen garantál térítésmentes védelmet. Ide tartozik a tuberkulózis, a hepatitisz B, a diftéria, a tetanusz, a szamárköhögés, a gyermekbénulás, a Hib-fertőzés, a kanyaró, a rózsahimlő és a mumpsz. Ezek a betegségek komoly veszélyt jelentenek, ráadásul több közülük könnyen terjed emberről emberre. Emiatt az állam nemcsak finanszírozza az oltásokat, hanem előírja azok meglétét az óvodák és iskolák látogatásához is.
2026-tól tovább bővült az államilag finanszírozott oltások köre: bekerült a humán papillomavírus (HPV) elleni vakcina is, amelyet a 12–13 éves lányok számára biztosítanak ingyenesen.
Az úgynevezett ajánlott oltások szintén a nemzetközi orvosi közösség által elismert, hatékony vakcinák, amelyek fontos szerepet játszanak az egyéni védelemben. Ezek azonban jelenleg nem részei a kötelező oltási rendnek, és nem finanszírozza őket az állam. Ebbe a kategóriába tartoznak például az influenza, a pneumococcus- és meningococcus-fertőzések, a rotavírus, a bárányhimlő vagy a hepatitisz A elleni oltások.
A szakemberek hangsúlyozzák: attól, hogy egy vakcina nem állami finanszírozású, maga a betegség még lehet rendkívül veszélyes. A rotavírus-fertőzés például csecsemőknél akár néhány nap alatt súlyos kiszáradáshoz vezethet, amely gyakran kórházi kezelést igényel. A pneumococcus baktériumok pedig gyakori okozói a súlyos középfülgyulladásnak és tüdőgyulladásnak gyermekkorban.
Vannak olyan oltások is, amelyeket bizonyos kockázati csoportok számára ajánlanak. A kullancsencephalitis elleni vakcina például különösen fontos azoknak, akik munkájuk vagy szabadidős tevékenységeik miatt sok időt töltenek erdős területeken.
Az orvosok szerint a nem kötelező oltások beadása tudatos döntés a családok részéről, amely hosszú távon extra biztonságot és védelmet jelenthet. Éppen ezért érdemes a háziorvossal vagy gyermekorvossal egyeztetni arról, milyen további vakcinákkal lehet kiegészíteni az egyéni oltási programot.
A védőoltások továbbra is a fertőző betegségek elleni védekezés egyik leghatékonyabb eszközét jelentik, a modern szemlélet pedig ma már nem csupán a minimálisan előírt oltások teljesítéséről, hanem a tudatos egészségmegőrzésről is szól.