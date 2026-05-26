Többen megsebesültek az éjjeli támadások során Ukrajnában

Az orosz hadsereg két rakétával és 122 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban Odesszában egy ember meghalt többen megsebesültek, civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 111 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 11 helyszínen mindkét Iszkander-M típusú rakéta és 9 csapásmérő drón célba talált, 3 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon. A hivatalos közlemény arra is figyelmeztette a lakosságot, hogy a légi veszély nem múlt el, drónok újabb csoportjai léptek be az Ukrajna által ellenőrzött légtérbe.

Odesszában az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek az orosz hadsereg által éjszaka rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadásban – jelentette Oleh Kiper megyei katonai kormányzó, valamint Szerhij Liszak városi katonai közigazgatás-vezető Telegram-bejegyzései alapján az Unian hírügynökség.

A támadás következtében megrongálódott egy infrastrukturális létesítmény a város egyik kerületében, a lökéshullám pedig károkat okozott egy közelben található oktatási intézményben és több lakóházban. A helyszínen a vészhelyzeti szolgálatok a támadás következményeinek felszámolásán dolgoznak. A sebesültek száma még nem végleges – áll az ukrán hírügynökség jelentésében.

Nyitókép: Oleh Kiper/Telegram

MTI

