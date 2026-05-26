Stratégiai és működésfejlesztési műhely civil szervezeteknek Nagyszőlősön
Nagyszőlősön háromnapos szakmai műhelyt tartanak a kárpátaljai magyar civil szervezetek vezetői és munkatársai számára „Közös jövő – helyi erő” címmel.
A 2026. május 29–31. között megrendezésre kerülő program célja, hogy a jelenlegi nehéz társadalmi és gazdasági helyzetben gyakorlati irányokat, valamint hosszú távú működésfejlesztési kapaszkodókat adjon a résztvevőknek.
A rendezvénynek a Nagyszőlősön található Szelíd Lovas Népfőiskola ad otthont.
A workshop programvezetője, moderátora és mentora Hutflesz Mihály önkéntes tanácsadó, aki kiemelte:
„Nem kész megoldásokat szeretnék exportálni, hanem olyan közösségek építéséhez hozzájárulni, amelyek saját erejükből is képesek fejlődni.”
A szervezők minden kárpátaljai magyar civil szervezet vezetőjét és munkatársát szeretettel várják a háromnapos szakmai programra, amely pénteki kezdéssel, szombati egész napos és vasárnap délelőtti blokkokkal segíti a stratégiai gondolkodást és a működésfejlesztést.
A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az alábbi űrlapon lehet: Jelentkezési űrlap.
A szervezők célja, hogy a résztvevők ne csak módszertani tudással, hanem megerősödött együttműködési hálózatokkal és gyakorlati eszközökkel térjenek haza, amelyek hozzájárulhatnak a helyi közösségek fenntartható fejlődéséhez.