Az ukrán-magyar határszakaszon 5354 fő lépett be Magyarországra

Magyarország területére 2026. május 25-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 5354 fő lépett be.

A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság

