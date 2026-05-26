Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden

A Hezbollah libanoni síita milícia dróntámadásainak fokozódása miatt kedden az izraeli-libanoni határ térségében az iskolák átálltak online távoktatásra, és további korlátozásokat is bevezettek.

A szigorítások értelmében nyílt területen legfeljebb ötven ember gyülekezhet, zárt épületekben pedig legfeljebb kétszázan tartózkodhatnak egyszerre. Korábban ez a létszámkorlátozás nyílt területen kétszáz, épületekben hatszáz fő volt. Az új irányelvek nyomán kedden lezárták a térség nemzeti parkjait és természetvédelmi területeit is a látogatók előtt.

A veszélyeztetett északi települések vezetői számára eligazítást tartott az izraeli hadsereg.

„A libanoni fronton az északi parancsnokság háborúban áll. Erőink mélyen libanoni területen harcolnak. Csapást mérünk az ellenségre, megsemmisítjük infrastruktúráját. Velünk szemben az ellenség távolról támadja erőinket, valamint a határ menti településeket. Feladatunk a civilek védelme” – mondta a Golán-fennsíkon fekvő Kacrinban tartott megbeszélésen az északi egységeket irányító Rafi Milo vezérőrnagy.

„Ahogy Szíriában, úgy Libanonban is csapataink választják el az ellenséget a településektől. A civilek és a lakott területek elleni támadások olyan valóságot jelentenek, amelyet nem lehet elfogadni vagy a mindennapok részének tekinteni. Nem fogjuk eltűrni a hátország elleni támadásokat” – tette hozzá.

Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg felszólította a libanoni Litáni folyótól északra fekvő Nabatie lakóit, hogy hagyják el otthonaikat. Az izraeli légierő az éjszaka folyamán több mint száz Hezbollah-célpontot támadott Libanonban, köztük fegyverraktárakat, megfigyelőállásokat és parancsnoki központokat.

Éjal Zamír vezérkari főnök és az izraeli hadsereg felső vezetése egységes álláspontot alakított ki a politikai vezetéssel szemben, mivel úgy vélik, hogy a jelenlegi, tűszüneti hadműveleti keretek között nem lehet súlyosabb csapást mérni a Hezbollahra.

Forrás: MTI

