Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden

Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden, szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra – jelentette az izraeli hadsereg polgári védelelmi alakulata.

A Hezbollah libanoni síita milícia dróntámadásainak fokozódása miatt kedden az izraeli-libanoni határ térségében az iskolák átálltak online távoktatásra, és további korlátozásokat is bevezettek.

A szigorítások értelmében nyílt területen legfeljebb ötven ember gyülekezhet, zárt épületekben pedig legfeljebb kétszázan tartózkodhatnak egyszerre. Korábban ez a létszámkorlátozás nyílt területen kétszáz, épületekben hatszáz fő volt. Az új irányelvek nyomán kedden lezárták a térség nemzeti parkjait és természetvédelmi területeit is a látogatók előtt.

A veszélyeztetett északi települések vezetői számára eligazítást tartott az izraeli hadsereg.

A libanoni fronton az északi parancsnokság háborúban áll. Erőink mélyen libanoni területen harcolnak. Csapást mérünk az ellenségre, megsemmisítjük infrastruktúráját. Velünk szemben az ellenség távolról támadja erőinket, valamint a határ menti településeket. Feladatunk a civilek védelme” – mondta a Golán-fennsíkon fekvő Kacrinban tartott megbeszélésen az északi egységeket irányító Rafi Milo vezérőrnagy.

Ahogy Szíriában, úgy Libanonban is csapataink választják el az ellenséget a településektől. A civilek és a lakott területek elleni támadások olyan valóságot jelentenek, amelyet nem lehet elfogadni vagy a mindennapok részének tekinteni. Nem fogjuk eltűrni a hátország elleni támadásokat” – tette hozzá.

Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg felszólította a libanoni Litáni folyótól északra fekvő Nabatie lakóit, hogy hagyják el otthonaikat. Az izraeli légierő az éjszaka folyamán több mint száz Hezbollah-célpontot támadott Libanonban, köztük fegyverraktárakat, megfigyelőállásokat és parancsnoki központokat.

Éjal Zamír vezérkari főnök és az izraeli hadsereg felső vezetése egységes álláspontot alakított ki a politikai vezetéssel szemben, mivel úgy vélik, hogy a jelenlegi, tűszüneti hadműveleti keretek között nem lehet súlyosabb csapást mérni a Hezbollahra.

Forrás: MTI

