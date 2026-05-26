A figyelem szent gyakorlata

„Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit!”

‭‭Zsoltárok‬ ‭107‬:‭43‬ ‭

Mostanában egyre gyakrabban veszem észre, milyen gyorsan reagálok egy-egy helyzetre, még mielőtt igazán végiggondolnám azt. Egy feszült beszélgetés azonnal szorítást idéz elő a mellkasomban. Egy váratlan e-mail nyugtalanságot kelt bennem. Egy apró csalódás pedig könnyen elindítja a félelmek és frusztrációk jól ismert gondolatspirálját.

Életünk nagy része ezekben az apró, hétköznapi pillanatokban zajlik, mégis milyen könnyű úgy végigsodródni rajtuk, hogy szinte észre sem vesszük, mi történik bennünk. Bár jelentéktelennek tűnnek, ezek a pillanatok formálják azt, hogyan élünk, hogyan reagálunk, és hogyan tekintünk a körülöttünk lévő világra.

Sokan vágyunk arra, hogy védekezés helyett kegyelemmel, pánik helyett békességgel, kontroll helyett bizalommal válaszoljunk az élet helyzeteire. De ha őszinték vagyunk, a bölcs reakció iránti vágyunk könnyen görcsös igyekezetté válhat.

Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg a reakcióinkat, formálja át a beidegződéseinket, mégis valahol útközben elkezdünk úgy élni, mintha minden kizárólag rajtunk múlna. Elfelejtjük, hogy Isten már munkálkodik bennünk.

Ilyenkor különösen fontos emlékeznünk a Zsoltárok 107:43 üzenetére:

„Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit!” Zsoltárok‬ ‭107‬:‭43‬ ‭ ‭ű

A Szentírás arra tanít, hogy a bölcsesség nem elsősorban abból fakad, hogy még jobban erőlködünk. Sokkal inkább abból, hogy megállunk, figyelünk, csendben szemlélődünk, és időt adunk magunknak arra, hogy észrevegyük mindazt, amit Isten már megtett, és amit éppen most is cselekszik az életünkben.

Az elmélkedés több egyszerű emlékezésnél: bensőséges, mély és lassú odafordulás. Azt jelenti, hogy jelen maradunk Istennel, és észrevesszük azt a halk gondoskodást, amely mellett majdnem elsiettünk; azt a vigasztalást, amely egy baráton keresztül érkezett; vagy azokat a sokszor láthatatlan módokat, ahogyan hordoz bennünket, amikor az élet súlya nehézzé válik.

Olyan sok hétköznapi helyzet — még a kellemetlenségek és csalódások is — hívnak bennünket erre a fajta figyelemre. Könnyű ösztönösen reagálni, védekezni, visszahúzódni vagy egyszerűen továbblépni. De amikor megállunk, és bölcsen figyelünk, amikor valóban elidőzünk és elmélkedünk, elkezdjük felfedezni Isten szeretetteljes jelenlétét éppen azokon a helyeken is, amelyek nehéznek vagy kényelmetlennek tűnnek.

Mi van akkor, ha a lelki átalakulás a figyelemmel kezdődik?

Azzal, hogy észrevesszük, mi zajlik bennünk éppen most: a vállaink feszültségét, a hangunk élességét, a gondolataink által szőtt történeteket. A figyelem szent gyakorlata nélkül könnyen a saját reakcióink rabjaivá válunk. De amikor figyelünk, új szemmel kezdhetünk tekinteni önmagunkra.

Persze önmagában a figyelem sem elegendő. Az igazi szépség abban rejlik, hogy engedjük: Isten szeretete ott találjon meg bennünket, ahol éppen vagyunk.

„Uram, ez történik most bennem. Mutasd meg, hogyan vagy jelen itt, és hogyan szeretsz engem ebben a pillanatban.”

Ma, bármi is vár rád — frusztráció, szorongás, fáradtság vagy öröm —, hogyan nézne ki az, ha megállnál egy pillanatra figyelni és elmélkedni? Ha lelassulnál, és megkérdeznéd: „Uram, hol vagy Te ebben a helyzetben?” Ha keresnéd szeretetének jeleit még itt is?

Az igazi átalakulás nem a szorongó erőlködésből születik, hanem abból a csendes és figyelmes közösségből, amelyben azzal az Istennel járunk, aki már most is jelen van.

Drága Istenem, taníts meg arra, hogy figyeljek szavaidra, és minden helyzetben felismerjem szereteted munkáját. Segíts bölcsen járni Veled, és észrevenni jelenlétedet életem minden apró részletében. Jézus nevében, ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →