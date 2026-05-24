Tömeges légitámadás érte éjszaka Kijevet
Masszív orosz légitámadás érte az ukrán fővárost vasárnap hajnalban. A légicsapásokban Kijev minden kerülete érintett – írja az UNIAN hírügynökség.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon arról számolt be, hogy a támadások következtében két ember meghalt, és legalább 56-an megsérültek.
Közvetlen találat érte a Kvadrat bevásárló- és szórakoztatóközpontot. Az épület szinte teljesen kiégett, és a támadások miatt kialakult lángok martalékává vált egy piac is.
A Kijevi Városi Adminisztráció jelentése szerint a támadás következtében megrongálódott a Lukjanyivszka metróállomás is, amelyet ideiglenesen lezártak az utasforgalom elől. Kár keletkezett továbbá a „Csernobil” Nemzeti Múzeumban, valamint az Ukrposta központi irodájában is.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →