Alpaka született a Szinevéri Bioparkban

Alpakabébi jött a világra a Szinevéri Bioparkban. A bébi születésének első perceitől kezdve jól érzi magát: azonnal talpra állt, és csatlakozott a csordához – írja a mukachevo.net internetes hírportál május 26-án.

Az alkalmazottak megjegyzik, hogy a tevefélék családjába tartozó állatok jól fejlett ösztönökkel rendelkeznek: az újszülöttek könnyen alkalmazkodnak, és születésük után szinte azonnal követik az anyjukat.

A Szinevéri Biopark 2022 elején nyílt meg. Azóta alpakák, lámák, tevék, szarvasok, farkasok és számos más állat él itt olyan környezetben, amely természetes élőhelyükhöz hasonlít.

A parkban kiemelt figyelmet fordítanak az állatok gondozására, a megfelelő tartási körülmények biztosítására és a tenyésztési programok fejlesztésére.

