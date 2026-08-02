Hogy üzen a szervezet, ha kimerült a hőségtől?

A nyári hőségben a hőkimerülés és a hőguta veszélye is megnő. A megfelelő folyadékpótlás kulcsszerepet játszhat a megelőzésben.

Fontos felismerni a kánikulával összefüggő betegségek – köztük a hőguta és a hőkimerülés – jeleit. Ez különösen igaz a hőgutára, mivel ez az állapot gyorsan sürgősségi, sőt életveszélyes helyzetté válhat – hívja fel a figyelmet az EatingWell.com cikke. A jó hír az, hogy a hőguta megelőzhető, részben a megfelelő folyadékbevitel segítségével. Nézzük meg, mi is a hőguta, hogyan előzhető meg, és miként kezelhető.

Mi a hőguta?

Hőguta akkor alakul ki, amikor a szervezet tartós, szélsőséges hőhatás következtében már nem képes megfelelően lehűteni önmagát. Ha a test nem tud elegendő verejtéket termelni a hűtéshez, a belső testhőmérséklet veszélyesen megemelkedik, ami számos kockázattal jár.

A hőguta gyakori tünetei:

magas testhőmérséklet,

zavartság, nyugtalanság, elmosódott beszéd, görcsrohamok,

forró, száraz, esetenként kipirult, de nem verejtékes bőr,

hányinger és hányás,

szapora pulzus és gyors légzés,

eszméletvesztés.

A hőguta azonnali orvosi ellátást igényel, és gyakran intravénás folyadékpótlásra is szükség van a folyadék- és elektrolitveszteség kompenzálására. Kulcsfontosságú ezért, hogy a lehető leghamarabb hívjuk a mentőket. Amíg a segítség megérkezik, az alábbi lépéseket érdemes megtenni, ha valakinél a hőguta jelei mutatkoznak:

Fektessük le hűvös, árnyékos helyen, lehetőség szerint enyhén megemelt lábakkal.

Távolítsuk el a felesleges ruházatot és cipőt, vagy lazítsuk meg a ruhákat, majd helyezzünk a testre hűvös, nedves kendőket, illetve vizezzük be a ruházatot hideg vízzel.

Helyezzünk jeget a fejre, a nyakra, a lágyékhajlatba és a hónaljakra.

Ha az érintett teljesen éber, lassan kortyoltassunk vele hűvös vizet vagy elektrolitpótló italt. Fontos tudni, hogy a túl hideg italok gyomorgörcsöt okozhatnak. Ne adjunk folyadékot annak, aki zavart, hány, nyelési nehézségei vannak vagy megváltozott tudatállapotban van.

Folyadékfogyasztással a hőguta ellen

A megfelelő hidratálás – vagyis a bőséges vízfogyasztás, illetve az elektrolitokat tartalmazó sportitalok fogyasztása – a legegyszerűbb és legfontosabb módja a hőguta megelőzésének. Ajánlott legalább 20 percenként egy pohár vizet inni, hogy a szervezet megfelelően hidratált maradjon, miközben a szabadban dolgozunk, sportolunk vagy napozunk magas hőmérséklet esetén.

A víz külsőleg is hasznos lehet: a test hűvös vízzel való permetezése vagy szivaccsal történő áttörlése segíthet biztonságos tartományban tartani a belső testhőmérsékletet. Ez azonban nem helyettesítheti a vízivást és a megfelelő folyadékpótlást.

A kiszáradásnak is vannak figyelmeztető jelei, például:

szomjúság,

sötét színű vizelet,

kevesebb vizeletürítés,

fejfájás,

szédülés,

és koncentrációs nehézségek.

Ha odafigyelünk a testünk jelzéseire, valamint rendszeresen pótoljuk a folyadékot, segíthetünk megelőzni, hogy az egyszerű kiszáradásból életveszélyes állapot alakuljon ki.

Fontos különbséget tenni a megelőzés és a kezelés között. A megfelelő hidratálás valóban segíthet megelőzni a hőgutát, ám ha a hőguta már kialakult, az olyan állapot, amely azonnali orvosi ellátást igényel, és amelyet a vízfogyasztás önmagában többnyire nem képes megszüntetni. A gyors beavatkozás létfontosságú annak érdekében, hogy a helyzet ne váljon egyre súlyosabb egészségügyi vészhelyzetté.

Mi a különbség a hőguta és a hőkimerülés között?

A hőkimerülés rendszerint megelőzi a hőgutát, ezért a figyelmeztető jelek felismerése segíthet megelőzni a súlyosabb állapot kialakulását. Bár mind a hőkimerülés, mind a hőguta okozhat hányingert és hányást, a hőkimerülés gyakran az alábbi tünetekkel kezdődik:

erős izzadás,

fokozott szomjúságérzet,

csökkent vizeletürítés,

fejfájás,

szédülés,

ingerlékenység,

vagy akár ájulás is.

Ha úgy érzi, hőkimerülést tapasztal, menjen hűvösebb helyre, gyakran fogyasszon kis kortyokban vizet, lazítsa meg ruházatát, hogy a levegő szabadabban áramolhasson, és helyezzen hűvös, nedves kendőket vagy jégcsomagokat a testére, illetve vegyen hűvös fürdőt. Ha a tünetek kezelése után egy órával sem érzi jobban magát, előfordulhat, hogy hőguta alakul ki, amely azonnali orvosi ellátást tesz szükségessé.

Forrás: Házipatika.com

Nyitókép: illusztráció

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