Szent Márton Kórház: 40 gyermek született az elmúlt héten
Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház augusztus 3-án. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 40 gyermek látott napvilágot a szülészeti osztályon: 19 kislány és 21 fiú.
Az anyukák közül:
- 12-en Munkácsról érkeztek,
- 10-en a Munkácsi járásból,
- 18-en pedig más városokból és járásokból.
Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.
Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.
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