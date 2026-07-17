Közel 143 ezer kárpátaljai diák részesülhet ingyenes meleg étkezésben

A kormány döntése értelmében Kárpátalja 399,7 millió hrivnya célzott állami támogatást kap az iskolai étkeztetés biztosítására. A forrásból a tervek szerint mintegy 143 ezer 1–11. osztályos tanuló diák részesülhet ingyenes meleg ebédben.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója közölte, hogy a támogatás összegét az egyes kistérségek valós igényei alapján határozták meg. Korábban az ingyenes étkeztetés csak az alsó tagozatos tanulókra és az 5–11. osztályos kedvezményezett helyzetű gyermekekre terjedt ki,

az új program azonban valamennyi iskolást érinti.

A megye vezetése jelenleg az étkeztetés megszervezésén, valamint az iskolai konyhák és étkezdék felújítását célzó projektek megvalósításán dolgozik. Az új tanévtől az állam napi 50 hrivnyát biztosít egy alsó tagozatos, illetve 60 hrivnyát egy felső tagozatos diák étkeztetésére, a fennmaradó költségeket pedig a megyei és a helyi önkormányzatok fedezik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, Miroszlav Bileckij Facebook-oldala

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