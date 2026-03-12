Ingyenes iskolai ebéd minden diák számára

Kárpátalján tovább folytatódik az iskolai étkeztetés reformja, amelynek célja, hogy a gyerekek minőségi és kiegyensúlyozott ételekhez jussanak. Erről számolt be Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője és Olena Zelenszka first lady a nemzetközi iskolai étkeztetés napján, amelyet világszerte március 12-én tartanak.

Olena Zelenszka szerint az ukrán iskolai étkeztetés reformja már öt éve zajlik.

A reform legfontosabb elemei közé tartozik az étkezési szabványok frissítése, az iskolai konyhák és étkezőblokkok modernizálása, korszerű konyhák építése, valamint a szakácsok képzése az egészséges ételek elkészítésének új módszereire. A helyi közösségek állami támogatásokat is igénybe vehetnek az iskolai étkeztetés fejlesztésére.

Jelenleg Ukrajnában több mint 2 millió diák kap ingyenes ebédet. Ez az 1–4. osztályos tanulókra, valamint a frontvonalhoz közeli régiók gyermekeire vonatkozik. Ugyanakkor a kormány a program jelentős bővítését tervezi: 2026. szeptember 1-jétől az ingyenes meleg étkezés minden, legalább részben jelenléti oktatásban részt vevő mintegy hárommillió diák számára elérhető lesz.

A reformot aktívan támogatják a nemzetközi partnerek, többek között az Európai Unió, amely segíti Ukrajnát az iskolai étkeztetés európai szabványokhoz való igazításában. Ukrajna csatlakozott a Nemzetközi Iskolai Étkeztetési Koalícióhoz is, amely a világ legjobb gyakorlatait összegzi.

Bileckij hangsúlyozza: a reform célja nem csupán az ingyenes ebéd biztosítása, hanem az egészséges étkezési szokások kialakítása már gyermekkorban. A szakértők szerint az iskola kulcsszerepet játszik az étkezési kultúra formálásában.

A 2026-os évet a reform keretében az aktív kommunikáció évének nyilvánították, így az iskolák és a közösségek tematikus rendezvények, versenyek, fesztiválok és felvilágosító kampányok szervezésére ösztönözhetők.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Zakarpattya