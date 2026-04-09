Két férfi machetével támadt ukrán állampolgárokra Lengyelországban

Két lengyel férfi machetével rontott rá két ukrán állampolgárra 2026. február 19‑én éjjel, a gyanú szerint áldozataik ukrán nemzetisége miatt – közölte az ostrolekai körzeti ügyészségre hivatkozva a RBK-Ukrajina hírportál.

A hatósági vizsgálat szerint az elkövetők előre megválasztottan ukrán nemzetiségű áldozatokat kerestek, és azért követték el a támadást, mert azok ukránok voltak. Az egyik ukrán férfit machetével megsebesítették, majd amikor a társa segítségére sietett, őt is megszúrták.

A további erőszakot végül egy arra járó lengyel állampolgár akadályozta meg, aki a sérültet egy közeli házba húzta, bezárta az ajtót, és így távol tartotta a támadókat.

A rendőrség elfogta a gyanúsítottakat.

Mindkét férfit hamis tanúzás, életveszélyt okozó fenyegetés és nemzeti alapú erőszak bűntettével vádolják; a gyűlölet‑bűncselekményként minősített ügyben akár 12 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható rájuk.

