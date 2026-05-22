Több mint 26 millió hrivnyás támogatás kárpátaljai tanintézményeknek
Több mint 26 millió hrivnya érkezett Kárpátaljára az állami költségvetésből. Az összeget laboratóriumok, szaktantermek kialakítására és digitális fejlesztésekre fordíthatja megyénk hat tanintézménye – írta Miroszlav Bileckij kormányzó a Facebook-oldalán.
A támogatásban részesül:
- a Viski 1. Számú Líceum (3,9 millió hrivnya);
- a Volóci Líceum (4,5 millió hrivnya);
- a Bilkei Líceum (4 millió hrivnya);
- a Rahói 1. Számú Középiskola (4,5 millió hrivnya);
- a perecsenyi 68. Zászlóalj Hősei Líceum (4,5 millió hrivnya);
- és az Iloncai (Ilnicja) Középiskola (5 millió hrivnya).
Miroszlav Bileckij az összeg elosztása kapcsán megjegyezte, hogy a kormány olyan intézményekbe irányozza a forrásokat, amelyek már készen állnak a modern laboratóriumok létrehozására és használatára.
A támogatásnak köszönhetően STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) laboratóriumok, valamint fizika, kémia, biológia és matematika szaktantermek nyílnak az intézményekben.
Az összeg továbbá a gyakorlati oktatáshoz és kísérletekhez szükséges felszerelés beszerzését is fedezi – fogalmazott a megyevezető.
Bejegyzéséből kiderül, hogy a források felhasználásával a speciális iskolák 5–9. osztályainak tantermeit is korszerűsítik.
„Több száz kárpátaljai iskolás gyermek szerezhet gyakorlati úton természettudományos és műszaki ismereteket, hogy mérnököket, technológusokat neveljünk az energetikai, a termelési, a közlekedési és a védelmi ágazatok számára. Elsősorban ezek a szakemberek vesznek majd részt Ukrajna háború utáni újjáépítésében”
– írta Bileckij.
A kormányzó köszönetet mondott Ukrajna elnökének, a kormánynak, valamint a szaktárcának a megye oktatásának színvonalát növelő mindenkori támogatásért.