Több mint 26 millió hrivnyás támogatás kárpátaljai tanintézményeknek

Több mint 26 millió hrivnya érkezett Kárpátaljára az állami költségvetésből. Az összeget laboratóriumok, szaktantermek kialakítására és digitális fejlesztésekre fordíthatja megyénk hat tanintézménye – írta Miroszlav Bileckij kormányzó a Facebook-oldalán.

A támogatásban részesül:

a Viski 1. Számú Líceum (3,9 millió hrivnya);

a Volóci Líceum (4,5 millió hrivnya);

a Bilkei Líceum (4 millió hrivnya);

a Rahói 1. Számú Középiskola (4,5 millió hrivnya);

a perecsenyi 68. Zászlóalj Hősei Líceum (4,5 millió hrivnya);

és az Iloncai (Ilnicja) Középiskola (5 millió hrivnya).

Miroszlav Bileckij az összeg elosztása kapcsán megjegyezte, hogy a kormány olyan intézményekbe irányozza a forrásokat, amelyek már készen állnak a modern laboratóriumok létrehozására és használatára.

A támogatásnak köszönhetően STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) laboratóriumok, valamint fizika, kémia, biológia és matematika szaktantermek nyílnak az intézményekben.

Az összeg továbbá a gyakorlati oktatáshoz és kísérletekhez szükséges felszerelés beszerzését is fedezi – fogalmazott a megyevezető.

Bejegyzéséből kiderül, hogy a források felhasználásával a speciális iskolák 5–9. osztályainak tantermeit is korszerűsítik.

„Több száz kárpátaljai iskolás gyermek szerezhet gyakorlati úton természettudományos és műszaki ismereteket, hogy mérnököket, technológusokat neveljünk az energetikai, a termelési, a közlekedési és a védelmi ágazatok számára. Elsősorban ezek a szakemberek vesznek majd részt Ukrajna háború utáni újjáépítésében”

– írta Bileckij.

A kormányzó köszönetet mondott Ukrajna elnökének, a kormánynak, valamint a szaktárcának a megye oktatásának színvonalát növelő mindenkori támogatásért.

Kárpátalja.ma

