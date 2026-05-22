Több mint 26 millió hrivnyás támogatás kárpátaljai tanintézményeknek

Marcsák Gergely Oktatás

Több mint 26 millió hrivnya érkezett Kárpátaljára az állami költségvetésből. Az összeget laboratóriumok, szaktantermek kialakítására és digitális fejlesztésekre fordíthatja megyénk hat tanintézménye – írta Miroszlav Bileckij kormányzó a Facebook-oldalán.

A támogatásban részesül:

  • a Viski 1. Számú Líceum (3,9 millió hrivnya);
  • a Volóci Líceum (4,5 millió hrivnya);
  • a Bilkei Líceum (4 millió hrivnya);
  • a Rahói 1. Számú Középiskola (4,5 millió hrivnya);
  • a perecsenyi 68. Zászlóalj Hősei Líceum (4,5 millió hrivnya);
  • és az Iloncai (Ilnicja) Középiskola (5 millió hrivnya).

Miroszlav Bileckij az összeg elosztása kapcsán megjegyezte, hogy a kormány olyan intézményekbe irányozza a forrásokat, amelyek már készen állnak a modern laboratóriumok létrehozására és használatára.

A támogatásnak köszönhetően STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) laboratóriumok, valamint fizika, kémia, biológia és matematika szaktantermek nyílnak az intézményekben.

Az összeg továbbá a gyakorlati oktatáshoz és kísérletekhez szükséges felszerelés beszerzését is fedezi – fogalmazott a megyevezető.

Bejegyzéséből kiderül, hogy a források felhasználásával a speciális iskolák 5–9. osztályainak tantermeit is korszerűsítik.

„Több száz kárpátaljai iskolás gyermek szerezhet gyakorlati úton természettudományos és műszaki ismereteket, hogy mérnököket, technológusokat neveljünk az energetikai, a termelési, a közlekedési és a védelmi ágazatok számára. Elsősorban ezek a szakemberek vesznek majd részt Ukrajna háború utáni újjáépítésében”

– írta Bileckij.

A kormányzó köszönetet mondott Ukrajna elnökének, a kormánynak, valamint a szaktárcának a megye oktatásának színvonalát növelő mindenkori támogatásért.

Kárpátalja.ma

