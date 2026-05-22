Beregszentmiklósi katona életét követelte a háború
A kelet-ukrajnai harcokban életét vesztette az 1991-ben született Majnhaszt Jurij Jurijovics, a munkácsi járási Beregszentmiklós (Csinagyijovo) lakosa. Halálhírét a Beregszentmiklósi kistérség közölte a Facebook-oldalán.
A 2026. április 10-én elesett katona orosz dróntámadás áldozata lett a Donyeck megyei Ridkodub térségében.
A kistérség önkormányzata őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának és bajtársainak.
A temetés időpontjáról később adnak tájékoztatást.
