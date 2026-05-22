Під прапором Ракоці вшанували пам’ять у с. Вари та Берегові

Громади Вари та Берегова спільно вшанували початок визвольної війни Ракоці 21 травня. Захід відбувся з нагоди 323-ї річниці подій 1703 року, коли в Тарпі, Вари та Берегові замайоріли куруцькі прапори, а війська Томаша Есе у відповідь на Брезанський маніфест Ференца Ракоці ІІ взялися за зброю проти гноблення під гаслом: «З Богом за Батьківщину і свободу».

Річницю відзначили пам’ятними заходами та покладанням квітів: у с. Вари захід організувала Закарпатська угорська культурна спілка, а в Берегові — Pro Cultura Subcarpathica.

Спочатку учасники поклали вінки до меморіальної таблиці в саду реформатської церкви в Мезеварі, а потім вшанували пам’ять біля пам’ятника Томашу Есе в Берегові.

На обох заходах лунали куруцькі мелодії у виконанні Імре Голожаї, викладача Угорської школи народного мистецтва «Туліпан Танода» та Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая. Крім того, учасники історичної реконструкції у костюмах епохи куруців зачитали Брезанський маніфест та підняли прапор князя.

У Берегові координаторка PCS Крістіна Молнар зазначила:

«Сьогодні ми знову можемо разом згадати минуле та підняти бойовий прапор Ракоці — символ, який навіть через століття поєднує нас із нашим минулим і національною спадщиною.»

Проректор Закарпатського угорського університету ім. Ференца Ракоці ІІ, доцент кафедри історії та суспільних дисциплін Імре Сакал, відповідаючи на запитання журналістів, наголосив, що такі заходи не лише допомагають згадувати минуле, але й зміцнюють єдність громади. Вони сприяють збереженню ідентичності закарпатських угорців та їхнього зв’язку із загальноугорською культурою.

За словами доцента, життя в умовах національної меншини пов’язане з багатьма труднощами, однак такі події додають сил, адже нагадують про спільне історичне коріння та важливість витривалості.

Працівниця PCS Вікторія Орбан підкреслила, що організація вважає важливим щороку відтворювати закарпатські передумови визвольної війни Ракоці. За її словами:

«Протягом останніх років тисячі людей могли милуватися прикрашеними кінними возами, ходою учасників у історичних костюмах, а також міською атмосферою та виступами місцевих і угорських артистів.»

Потім настала пандемія, а згодом війна, однак навіть у цей період організатори прагнули гідно вшанувати цю визначну історичну подію.

«Ми вважаємо, що згадування нашого минулого є особливо важливим для збереження наших коренів та ідентичності.»

Захід у Берегові відбувся за організації Pro Cultura Subcarpathica та за підтримки Уряду Угорщини.

