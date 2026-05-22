Több mint százmillió dolláros fegyvereladást hagyott jóvá az USA

Az Egyesült Államok több mint százmillió dollár értékű fegyvereladást hagyott jóvá Ukrajna számára – közölte az amerikai külügyminisztérium.

A washingtoni idő szerint csütörtökön éjszaka megjelent közlemény szerint a 108,1 millió dolláros katonai csomag HAWK légvédelmi rendszereket és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmaz, így az eszközök fenntartását, javítását, szükség szerint átalakítását, alkatrészeket.

„A javasolt eladás javítani hivatott Ukrajna képességeit, hogy képes legyen válaszokat adni a jelenlegi és jövőbeli fenyegetésekre”

– olvasható a közleményben.

Az amerikai gyártású Hawk légvédelmi rendszer repülők, drónok és irányított rakéták ellen biztosít védelmet, hatótávolsága mintegy 40-50 kilométer.

Marco Rubio külügyminiszter pénteken újságírók előtt elismerte, hogy az ukrajnai béketárgyalások megrekedtek az elmúlt hónapokban, és megerősítette, hogy amennyiben az amerikai kormány lehetőséget lát „produktív” tárgyalásokra, akkor készen áll ismét szerepet vállalni a konfliktus rendezése érdekében. „Jelenleg nem ez a helyzet” – fogalmazott Marco Rubio amerikai újságírók kérdésére a NATO svédországi miniszteri tanácskozásának helyszínén.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció, rbc.ua

