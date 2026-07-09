Bántalmaztak egy ukrán fiatalt Lengyelországban

A lengyelországi Wrocławban súlyosan bántalmaztak egy 19 éves ukrán állampolgárt, miután a támadók meghallották, hogy ukrán nyelven beszél telefonon.

Az eset július 4-én este történt a belvárosban. A fiatal barátaival tartózkodott a városban, amikor telefonhívást kapott a szüleitől, és ukránul kezdett beszélni. A beszámolók szerint ezt követően egy fiatal férfi odalépett hozzá, agresszíven viselkedett, majd elektronikus cigarettáját követelte. Miután ezt a sértett megtagadta, a támadó több társát is odahívta.

A sértett elmondása szerint a csoport a földre lökte, majd ütni és rugdosni kezdte. A támadás következtében orrcsonttörést, zúzódásokat és gerincsérülést szenvedett. Szemtanúk szerint a támadók a bántalmazás után nevetve azt mondták, hogy „megvertek egy ukránt”.

A fiatal családja arra kéri a szemtanúkat, illetve azokat, akik felvétellel rendelkeznek az incidensről, hogy jelentkezzenek a rendőrségen. A lengyel hatóságok nyomozást indítottak az ügyben, és keresik az elkövetőket.

Lengyelország ukrán nagykövete, Vaszil Bodnar videóüzenetben hívta fel a figyelmet az ukrán állampolgárokat érő agresszív megnyilvánulásokra. Arra kérte a Lengyelországban élő ukránokat, hogy hasonló esetekben minden alkalommal forduljanak a rendőrséghez, és éljenek törvény adta jogaikkal.

A nagykövet emlékeztetett arra is, hogy a varsói ukrán nagykövetség honlapján elérhető egy tájékoztató, amely segítséget nyújt a Lengyelországban élő ukránoknak a jogaik megismerésében és a válsághelyzetek kezelésében.

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