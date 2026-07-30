A XVI. Jankovics Mária Alkotótábor I. turnusa nyitja meg a „GENIUS” Alapítvány 2026-os nyári táborait

Kárpátalja.ma Kulturális hírek, Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 óta szervez nyári tehetséggondozó táborokat Kárpátalján, kiemelt figyelmet fordítva a helyi gyermekek érdeklődésére, képességeire és igényeire. A táborok sokszínű programkínálatukkal – legyen szó alkotóműhelyekről, sporttevékenységekről, néptánc- és népzenei foglalkozásokról, gitártanulásról vagy a megzenésített versek világáról – értékes lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára a tehetségük kibontakoztatására, a közösségi élmények megélésére és a tartalmas nyári kikapcsolódásra.

Alapítványunk 2026 nyarán összesen kilenc tehetséggondozó tábort valósít meg. Ezek közül hét a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszírozásával valósul meg. Egy tábor a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempus Közalapítvány közreműködésével, míg egy további tábor a Kézilabda Szövetség támogatásával valósul meg. A programok négy héten keresztül, négy helyszínen valósulnak meg: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen (továbbiakban RE), a RE Egán Ede Szakképzési Centrumának Nagydobronyi és Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjaiban, valamint a Kisgejőci Egry Ferenc Líceumban.

A 10–16 éves fiatalok 2026. május 8. és június 12. között jelentkezhettek elektronikus úton a táborokba. A jelentkezési időszak alatt összesen 407 jelentkezés érkezett a kilenc tehetséggondozó programra, ami 337 egyedi gyermeket (jelentkezőt) jelent, mivel több gyermek egynél több táborba is jelentkezett. A táborok szakmai munkáját összesen 79 oktatói megbízás segíti, azonban az átfedések miatt ez 69 oktatót jelent, mivel többen több táborban is oktatnak. Az Alapítvány nyári táborai minden évben lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a Rákóczi Egyetem hallgatói nevelőként teljesítsék nyári pedagógiai gyakorlatukat, így idén 28 hallgató kapcsolódik be a táborok lebonyolításába. Munkájukat további 4 külsős nevelő segíti.

A gyermekek biztonságáról és egészségéről minden táborban képzett egészségügyi szakember gondoskodik. Ez összesen 9 egészségügyi szolgálatot jelent, ugyanakkor az átfedések miatt a feladatot 4 egészségügyi szakember látja el, akik több táborban is közreműködnek.

A 2026-os GENIUS nyári táborok sorát a XVI. Jankovics Mária Alkotótábor nyitja meg, amely az Alapítvány egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó programja. A már tizenhat éve működő alkotótábor az évek során a kárpátaljai képzőművészeti tehetséggondozás meghatározó műhelyévé vált, ahol fiatalok százai bontakoztathatták ki kreativitásukat és fejleszthették művészi készségeiket.

Az alkotótábor elsősorban azokat a 10–16 éves általános és középiskolás diákokat szólítja meg, akik érdeklődnek a képzőművészetek, különösen a rajz, a festészet és a kézműves alkotótevékenységek iránt. A résztvevők munkáját elismert kárpátaljai képzőművészek és szakemberek irányítják, miközben a Rákóczi Egyetem inspiráló szakmai környezete biztosítja számukra az elméleti ismeretek elsajátítását és a gyakorlati készségek fejlesztését.

A tábor névadója Jankovics Mária fiatalon elhunyt kárpátaljai festőművész, aki a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által alapított Irka gyermeklap arculatának és grafikáinak megalkotója volt. Művészi öröksége és alkotói szemlélete ma is példát mutat a fiatal művészpalánták számára. A tábor névadásával a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja, hogy méltó módon őrizze meg Jankovics Mária emlékét, és továbbadja munkásságának értékeit a következő generációk számára.

Az egyhetes program során a fiatalok a rajz- és festészetelméleti ismeretek elsajátítása mellett változatos gyakorlati képzőművészeti és kézműves technikákat próbálhatnak ki. A korosztályonként szervezett alkotófoglalkozásokat korongozás, origami és egyéb kreatív tevékenységek egészítik ki, emellett a résztvevőket játékos és sportprogramok is várják.

A tábor művészeti foglalkozásainak tematikája, az alkalmazott alkotótechnikák, valamint az azokat kísérő előadássorozat minden évben az adott év jelentős művészeti, kulturális és irodalmi évfordulóihoz kapcsolódik. Az idei programban a fotóművészet története, Constantin Brâncuși szobrászművész munkássága, Beatrix Potter és a Micimackó jubileuma, Victor Vasarely op-art művészete, valamint a horror- és krimiirodalom úttörőinek életműve is helyet kap. Ennek köszönhetően a tábor szakmai programja nemcsak a résztvevők alkotókészségét fejleszti, hanem műveltségüket és kreatív gondolkodásukat is gazdagítja.

A fiatalokat a kezdetektől elismert kárpátaljai művészek segítették útjukon többek között: Kulin Ágnes, a tábor szakmai felelőse, festőművész, grafikus, a Révész Imre Társaság elnöke, a Rákóczi Egyetem oktatója, a Na’Conxypan Galéria vezetője. Dancs Tünde és Fekete Gabriella, kézművesek, Id. Hidi Endre és ifj. Hidi Endre nagydobronyi keramikusművészek, Kalanics Éva, salánki kézműves, Kopriva Attila, festőművész, Kovács Gyöngyi, beregszászi kézműves, a Rákóczi Egyetem tanára, Kutasi Csaba, festőművész, grafikus, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa, Néger Krisztina, képzőművész, keramikus, Kutasi Viktória, képzőművész, belsőépítész, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa.

A tábor az évek során Kárpátalja egyik legismertebb és legkeresettebb nyári programjává vált. A jelentkezők száma évről évre többszörösen meghaladja a befogadható létszámot. E növekvő érdeklődésre reagálva az Alapítvány 2022-től két turnusban és két különböző helyszínen – Beregszászon és Tiszapéterfalván – szervezi meg a tábort, hogy minél több tehetséges diák számára biztosítsa a részvétel lehetőségét.

Az elmúlt 16 év során összesen 826 diák vett részt a Jankovics Mária Alkotótáborban.

S.sz.Járás/ÉvI. TurnusII. TurnusÖsszesen
2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026Össszesen20222023202420252026Összesen
1.Beregszászi  30222531152256354323203226331110192838
2.Munkácsi  6242102000030000020
3.Técsői  01026002100000012100
4.Ungvári  26131502512410681341200035
5.Határon túli  0012310811000000000
Résztvevők összesen24636238456144356454503221383045 (jelentkezők)7061212203343 (jelentkezők)120826

Az évek alatt összesen 68 kárpátaljai iskola tanulói vettek részt a tehetséggondozó művészeti programon:

S.sz.Oktatási intézmény2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
1.Aklihegyi Oktatási-Nevelési Központ   0000001001000
2.Aknaszlatinai Bolyai János Líceum   1000000000000
3.Bátyúi Líceum   1200000110000
4.Benei Gimnázium   1000000000000
5.Beregrákosi Gimnázium   0000000010000
6.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum   34650151215931356
7.Beregszászi Esze Tamás Líceum   0110000000000
8.Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum   46401100015310
9.Beregszászi Horváth Anna Gimnázium   1101050003100
10.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum   2383111526567814
11.Beregszászi Mikes Kelemen Líceum   1000002100000
12.Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium   1000000000000
13.Beregszászi Platán Líceum   0120210200020
14.Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum   45434301131210
15.Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum   0030031000240
16.Beregújfalui Gimnázium   0000000200000
17.Borzsovai Gimnázium   0000020000000
18.Bótrágyi Gimnázium   0001100000000
19.Csapi 2. sz. Széchenyi István Líceum   0001100000111
20.Csepei Líceum   0001110110000
21.Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium   0000001020000
22.Csomai Líceum   0010000000000
23.Csongori Gimnázium   0120000000000
24.Dédai Gimnázium   0000000120110
 Forgolányi Gimnázium   0000000000010
25.Fornosi Gimnázium   2220000000000
26.Gyulai Gimnázium   0000001000355
27.Haranglábi Gimnázium   0000000010000
28.Homoki Gimnázium   0100000000000
29.II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete   0001003100122
30.Jánosi Líceum   0000123342110
31.Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum   0000000010021
32.Kárpátaljai Magyar Líceum   0000000000143
33.Kaszonyi Arany János Líceum   3010010100000
34.Kígyósi Oktatási-Nevelési Komplexum   0100031000000
35.Kisbégányi Gimnázium   0000000000100
36.Kisdobronyi Líceum   1000100020036
37.Kisgejőci Egry Ferenc Líceum   0000001100000
38.Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola   0201010000320
39.Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola   0000111041300
40.Nagyberegi Református Líceum   0000001101121
41.Nagydobronyi Líceum   7111920730002004
42.Nagydobronyi Református Líceum   0132103220001
43.Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum   0000000100100
44.Nagyszőlősi 1. sz. Középiskola   0000000001000
45.Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmod Középiskola   0000000000000
46.Nevetlenfalui Középiskola   0100000000000
47.Palágykomoróci Gimnázium   0000001000000
48.Papi Gimnázium   0000010100000
49.Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap-és Középfokú Oktatási Intézmény   0000000101113
50.Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum   0000000005117
51.Salánki Mikes Kelemen Középiskola   0000001110100
52.Sislóci Dobó István Líceum   1000000000001
53.Somi Gimnázium   0000011320000
54.Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum   0000001000000
55.Tiszaásványi Gimnázium   0000003000000
56.Tiszabökényi Gimnázium   0000000000121
57.Tiszakeresztúri Gimnázium   0000010000352
58.Tiszasalamoni Gimnázium   1000000000000
59.Tiszaújlaki 1. sz. Középiskola   0000000000126
60.Tiszaújlaki 2. sz. Széchenyi István Középiskola   1010000000000
61.Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola   0000000000000
62.Ungvári Dayka Gábor Líceum   1100012100214
63.Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium   2022200241110
64.Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum   0000001000000
65.Verbőci Középiskola   0000002000110
66.Viski Művészeti Iskola   0000020000010
67.ДНЗ Мукачівський центр ПТО   0000010000000
68.Ужгородський мистецький ліцей „Перспектива”   0000000000010
69.Magyarországi intézmények   0123108110000
70.Egyéb   0000001002000
 Összesen évenként24636238456144356454504433586388 (jelentkezők)
 Összesen:826

A tábor beregszászi turnusa 2026. július 27. – augusztus 1. között valósul meg a Rákóczi Egyetemen, melyre összesen 45 gyermek regisztrált. A fiatalok az egy hetes programra 15 településről és 10 oktatási intézményből érkeztek:

S.sz.TelepülésLétszám
1.Badaló1
2.Beregdéda1
3.Beregszász24
4.Borzsova1
5.Jánosi1
6.Kígyós2
7.Kisdobrony5
8.Kisszelmenc1
9.Kovászó1
10.Nagybégány1
11.Nagydobrony2
12.Nagymuzsaly1
13.Sislóc1
14.Tiszaágtelek1
15.Ungvár2
Összesen45
S.sz.Oktatási intézményLétszám
1.Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum7
2.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum5
3.Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum7
4.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum12
5.II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete1
6.Kisdobronyi Líceum6
7.Nagyberegi Református Líceum1
8.Nagydobronyi Líceum2
9.Sislóci Líceum1
10.Ungvári Dayka Gábor Líceum3
Összesen45

A résztvevők szakmai fejlődését öt szakember segíti: Kulin Ágnes, Kovács Gyöngyi, Kutasi Csaba, Néger Krisztina és Kutasi Viktória. A szaktanárok munkáját 4 nevelő és 1 egészségügyi ápoló segíti.

A program hagyományosan kiállítással zárul, ahol a fiatal művészek bemutathatják alkotásaikat a szülőknek, pedagógusoknak és az érdeklődőknek.

A tábor a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg, amit ezúton is köszönünk.

Váradi Natália, programfelelős

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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