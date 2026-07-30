A XVI. Jankovics Mária Alkotótábor I. turnusa nyitja meg a „GENIUS” Alapítvány 2026-os nyári táborait

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 óta szervez nyári tehetséggondozó táborokat Kárpátalján, kiemelt figyelmet fordítva a helyi gyermekek érdeklődésére, képességeire és igényeire. A táborok sokszínű programkínálatukkal – legyen szó alkotóműhelyekről, sporttevékenységekről, néptánc- és népzenei foglalkozásokról, gitártanulásról vagy a megzenésített versek világáról – értékes lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára a tehetségük kibontakoztatására, a közösségi élmények megélésére és a tartalmas nyári kikapcsolódásra.

Alapítványunk 2026 nyarán összesen kilenc tehetséggondozó tábort valósít meg. Ezek közül hét a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszírozásával valósul meg. Egy tábor a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempus Közalapítvány közreműködésével, míg egy további tábor a Kézilabda Szövetség támogatásával valósul meg. A programok négy héten keresztül, négy helyszínen valósulnak meg: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen (továbbiakban RE), a RE Egán Ede Szakképzési Centrumának Nagydobronyi és Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjaiban, valamint a Kisgejőci Egry Ferenc Líceumban.

A 10–16 éves fiatalok 2026. május 8. és június 12. között jelentkezhettek elektronikus úton a táborokba. A jelentkezési időszak alatt összesen 407 jelentkezés érkezett a kilenc tehetséggondozó programra, ami 337 egyedi gyermeket (jelentkezőt) jelent, mivel több gyermek egynél több táborba is jelentkezett. A táborok szakmai munkáját összesen 79 oktatói megbízás segíti, azonban az átfedések miatt ez 69 oktatót jelent, mivel többen több táborban is oktatnak. Az Alapítvány nyári táborai minden évben lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a Rákóczi Egyetem hallgatói nevelőként teljesítsék nyári pedagógiai gyakorlatukat, így idén 28 hallgató kapcsolódik be a táborok lebonyolításába. Munkájukat további 4 külsős nevelő segíti.

A gyermekek biztonságáról és egészségéről minden táborban képzett egészségügyi szakember gondoskodik. Ez összesen 9 egészségügyi szolgálatot jelent, ugyanakkor az átfedések miatt a feladatot 4 egészségügyi szakember látja el, akik több táborban is közreműködnek.

A 2026-os GENIUS nyári táborok sorát a XVI. Jankovics Mária Alkotótábor nyitja meg, amely az Alapítvány egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó programja. A már tizenhat éve működő alkotótábor az évek során a kárpátaljai képzőművészeti tehetséggondozás meghatározó műhelyévé vált, ahol fiatalok százai bontakoztathatták ki kreativitásukat és fejleszthették művészi készségeiket.

Az alkotótábor elsősorban azokat a 10–16 éves általános és középiskolás diákokat szólítja meg, akik érdeklődnek a képzőművészetek, különösen a rajz, a festészet és a kézműves alkotótevékenységek iránt. A résztvevők munkáját elismert kárpátaljai képzőművészek és szakemberek irányítják, miközben a Rákóczi Egyetem inspiráló szakmai környezete biztosítja számukra az elméleti ismeretek elsajátítását és a gyakorlati készségek fejlesztését.

A tábor névadója Jankovics Mária fiatalon elhunyt kárpátaljai festőművész, aki a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által alapított Irka gyermeklap arculatának és grafikáinak megalkotója volt. Művészi öröksége és alkotói szemlélete ma is példát mutat a fiatal művészpalánták számára. A tábor névadásával a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja, hogy méltó módon őrizze meg Jankovics Mária emlékét, és továbbadja munkásságának értékeit a következő generációk számára.

Az egyhetes program során a fiatalok a rajz- és festészetelméleti ismeretek elsajátítása mellett változatos gyakorlati képzőművészeti és kézműves technikákat próbálhatnak ki. A korosztályonként szervezett alkotófoglalkozásokat korongozás, origami és egyéb kreatív tevékenységek egészítik ki, emellett a résztvevőket játékos és sportprogramok is várják.

A tábor művészeti foglalkozásainak tematikája, az alkalmazott alkotótechnikák, valamint az azokat kísérő előadássorozat minden évben az adott év jelentős művészeti, kulturális és irodalmi évfordulóihoz kapcsolódik. Az idei programban a fotóművészet története, Constantin Brâncuși szobrászművész munkássága, Beatrix Potter és a Micimackó jubileuma, Victor Vasarely op-art művészete, valamint a horror- és krimiirodalom úttörőinek életműve is helyet kap. Ennek köszönhetően a tábor szakmai programja nemcsak a résztvevők alkotókészségét fejleszti, hanem műveltségüket és kreatív gondolkodásukat is gazdagítja.

A fiatalokat a kezdetektől elismert kárpátaljai művészek segítették útjukon többek között: Kulin Ágnes, a tábor szakmai felelőse, festőművész, grafikus, a Révész Imre Társaság elnöke, a Rákóczi Egyetem oktatója, a Na’Conxypan Galéria vezetője. Dancs Tünde és Fekete Gabriella, kézművesek, Id. Hidi Endre és ifj. Hidi Endre nagydobronyi keramikusművészek, Kalanics Éva, salánki kézműves, Kopriva Attila, festőművész, Kovács Gyöngyi, beregszászi kézműves, a Rákóczi Egyetem tanára, Kutasi Csaba, festőművész, grafikus, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa, Néger Krisztina, képzőművész, keramikus, Kutasi Viktória, képzőművész, belsőépítész, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa.

A tábor az évek során Kárpátalja egyik legismertebb és legkeresettebb nyári programjává vált. A jelentkezők száma évről évre többszörösen meghaladja a befogadható létszámot. E növekvő érdeklődésre reagálva az Alapítvány 2022-től két turnusban és két különböző helyszínen – Beregszászon és Tiszapéterfalván – szervezi meg a tábort, hogy minél több tehetséges diák számára biztosítsa a részvétel lehetőségét.

Az elmúlt 16 év során összesen 826 diák vett részt a Jankovics Mária Alkotótáborban.

S.sz. Járás/Év I. Turnus II. Turnus Összesen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Össszesen 2022 2023 2024 2025 2026 Összesen 1. Beregszászi 30 22 25 31 15 22 56 35 43 23 20 32 26 33 11 10 19 28 38 2. Munkácsi 6 2 4 2 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3. Técsői 0 1 0 26 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4. Ungvári 26 13 15 0 25 12 4 10 6 8 1 3 4 12 0 0 0 3 5 5. Határon túli 0 0 1 2 3 1 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Résztvevők összesen 24 63 62 38 45 61 44 35 64 54 50 32 21 38 30 45 (jelentkezők) 706 12 12 20 33 43 (jelentkezők) 120 826

Az évek alatt összesen 68 kárpátaljai iskola tanulói vettek részt a tehetséggondozó művészeti programon:

S.sz. Oktatási intézmény 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Aklihegyi Oktatási-Nevelési Központ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2. Aknaszlatinai Bolyai János Líceum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Bátyúi Líceum 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4. Benei Gimnázium 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Beregrákosi Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 3 4 6 5 0 15 12 15 9 3 13 5 6 7. Beregszászi Esze Tamás Líceum 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum 4 6 4 0 1 1 0 0 0 1 5 3 10 9. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium 1 1 0 1 0 5 0 0 0 3 1 0 0 10. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 2 3 8 3 11 15 2 6 5 6 7 8 14 11. Beregszászi Mikes Kelemen Líceum 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 12. Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Beregszászi Platán Líceum 0 1 2 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 14. Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum 4 5 4 3 4 3 0 1 1 3 1 2 10 15. Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 2 4 0 16. Beregújfalui Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17. Borzsovai Gimnázium 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18. Bótrágyi Gimnázium 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Csapi 2. sz. Széchenyi István Líceum 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 20. Csepei Líceum 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 21. Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 22. Csomai Líceum 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Csongori Gimnázium 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Dédai Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 Forgolányi Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25. Fornosi Gimnázium 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Gyulai Gimnázium 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 5 27. Haranglábi Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28. Homoki Gimnázium 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 2 2 30. Jánosi Líceum 0 0 0 0 1 2 3 3 4 2 1 1 0 31. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 32. Kárpátaljai Magyar Líceum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 33. Kaszonyi Arany János Líceum 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 34. Kígyósi Oktatási-Nevelési Komplexum 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 35. Kisbégányi Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 36. Kisdobronyi Líceum 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 6 37. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 38. Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 2 0 39. Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola 0 0 0 0 1 1 1 0 4 1 3 0 0 40. Nagyberegi Református Líceum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 41. Nagydobronyi Líceum 7 11 19 20 7 3 0 0 0 2 0 0 4 42. Nagydobronyi Református Líceum 0 1 3 2 1 0 3 2 2 0 0 0 1 43. Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 44. Nagyszőlősi 1. sz. Középiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 45. Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmod Középiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Nevetlenfalui Középiskola 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Palágykomoróci Gimnázium 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 48. Papi Gimnázium 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 49. Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap-és Középfokú Oktatási Intézmény 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 50. Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 7 51. Salánki Mikes Kelemen Középiskola 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 52. Sislóci Dobó István Líceum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 53. Somi Gimnázium 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 54. Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 55. Tiszaásványi Gimnázium 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 56. Tiszabökényi Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 57. Tiszakeresztúri Gimnázium 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 2 58. Tiszasalamoni Gimnázium 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Tiszaújlaki 1. sz. Középiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 60. Tiszaújlaki 2. sz. Széchenyi István Középiskola 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61. Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62. Ungvári Dayka Gábor Líceum 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 4 63. Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium 2 0 2 2 2 0 0 2 4 1 1 1 0 64. Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 65. Verbőci Középiskola 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 66. Viski Művészeti Iskola 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 67. ДНЗ Мукачівський центр ПТО 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68. Ужгородський мистецький ліцей „Перспектива” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 69. Magyarországi intézmények 0 1 2 3 1 0 8 1 1 0 0 0 0 70. Egyéb 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 Összesen évenként 24 63 62 38 45 61 44 35 64 54 50 44 33 58 63 88 (jelentkezők) Összesen: 826

A tábor beregszászi turnusa 2026. július 27. – augusztus 1. között valósul meg a Rákóczi Egyetemen, melyre összesen 45 gyermek regisztrált. A fiatalok az egy hetes programra 15 településről és 10 oktatási intézményből érkeztek:

S.sz. Település Létszám 1. Badaló 1 2. Beregdéda 1 3. Beregszász 24 4. Borzsova 1 5. Jánosi 1 6. Kígyós 2 7. Kisdobrony 5 8. Kisszelmenc 1 9. Kovászó 1 10. Nagybégány 1 11. Nagydobrony 2 12. Nagymuzsaly 1 13. Sislóc 1 14. Tiszaágtelek 1 15. Ungvár 2 Összesen 45

S.sz. Oktatási intézmény Létszám 1. Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum 7 2. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 5 3. Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum 7 4. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 12 5. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete 1 6. Kisdobronyi Líceum 6 7. Nagyberegi Református Líceum 1 8. Nagydobronyi Líceum 2 9. Sislóci Líceum 1 10. Ungvári Dayka Gábor Líceum 3 Összesen 45

A résztvevők szakmai fejlődését öt szakember segíti: Kulin Ágnes, Kovács Gyöngyi, Kutasi Csaba, Néger Krisztina és Kutasi Viktória. A szaktanárok munkáját 4 nevelő és 1 egészségügyi ápoló segíti.

A program hagyományosan kiállítással zárul, ahol a fiatal művészek bemutathatják alkotásaikat a szülőknek, pedagógusoknak és az érdeklődőknek.

A tábor a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg, amit ezúton is köszönünk.

Váradi Natália, programfelelős

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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