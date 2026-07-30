Kárpátalja anno: a tiszaújlaki kislány, akit 1933-ban elsodort a megáradt Tisza

Ez bizony egy régi, majdnem 100 éves szerencsés végkimenetelű történet.

1933 nyarán súlyos áradások pusztítottak Kárpátalján. A nyári csapadék következtében megduzzadt Tisza folyó számos helyen kilépett a medréből és súlyos károkat okozott főként Máramaros és Ugocsa vármegyékben.

Tiszaújlak is megszenvedte ezeket a júliusi napokat. Erről már korábban is írtunk (https://karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-az-1933-as-tiszaujlaki-arviz/)

Az akkori feljegyzések szerint a településen 400 ház omlott össze (köztük a helyi görögkatolikus parókia és iskola), 500 jószág pusztult el és négy ember vesztette életét a katasztrófában; más adatok 120, 280 vagy 350 összedőlt házról számoltak be. Emellett a termőföldek is mind víz alá kerültek.

Ezek után igazán hálát adhatott az a család, melyet elkerült a tragédia, s a Tisza által elsodort kislányuk életben maradt.

A Magyarország című újság július 25-i száma számolt be az esetről:

„Bíró Karolin tizenkétéves tiszaújlaki kisleányt, akit elsodort a Tisza, Vásárosnaménynál szerencsésen kimentették. A kisleány elmondotta, hogy egyik délelőtt sodorta el az ár Tiszaújlakról, de sikerült belekapaszkodnia egy gerendába, úgyhogy nem merült el. Több mint egy napig úszott így lefelé a Tiszán sokszor környékezte szédülés, de minden erejét összeszedve, görcsösen belekapaszkodott a gerendába. Mire Vásárosnaménynál kifogták már hatvankilométeres utat tett meg a megáradt folyón. A kisleány már kiheverte az út fáradalmait és jól érzi magát.”

A fenti felvétel a Tolnai Világlapja 1933/30. számában jelent meg. A lap ezekkel a sorokkal közölte a képet: „Katasztrofális árvíz pusztított a kárpátaljai vidéken. A Tisza kiöntött és az ár nemcsak az egész termést pusztította el, hanem igen nagy károk estek házakban, hidakban, utakban. Több község víz alá került. A legtöbbet Tiszaújlak község szenvedett, ahol 350 ház teljesen bedőlt. Az anyagi kár 65 millió cseh korona. Tiszaújlak főuccáján csónakon közlekednek az emberek.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

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