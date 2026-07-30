Kl-selejtező – Az FC Köbenhavn várhat a Debrecenre

A dán FC Köbenhavn szerdán 2-1-re legyőzte hazai pályán az ukrán Polisszja Zsitomirt a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második körének visszavágóján, és a Debrecennel játszik, ha a hajdúságiak is továbbjutnak csütörtökön.

A párharc első, Kassán megrendezett mérkőzésén 3-3-as döntetlent született.

A dániai visszavágón szintén a koppenhágaiak szereztek vezetést a norvég Mohamed Elyounoussi tizenegyesével, majd a második játékrész első percében japán középhátvédjüket, Szuzuki Junnoszukét a játékvezető kiállította.

Az emberhátrány azonban nem jelentett problémát a házigazdának, mert később a brazil Robert Vinicius Rodrigues Silva is betalált, az ukránok 93. percben elért szépítése csak a végeredményt állította be.

A dánok tehát már a harmadik fordulóba jutottak, ahova a Debrecen is bekerülhet, ha kiejti az örmény Pjunyik Jerevánt. Múlt csütörtökön a Nagyerdei Stadionban Cibla Flórián góljával a hétszeres magyar bajnok 1-0-ra győzött.

A csütörtökön 18 órakor kezdődő örményországi visszavágót az M4 Sport élőben közvetíti.

Konferencia-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó:

FC Köbenhavn (dán)-Polisszija Zsitomir (ukrán) 2-1 (1-0)

Továbbjutott: az FC Köbenhavn, 5-4-es összesítéssel.

Forrás: MTI

Fotó: ФК Полісся / Житомир

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