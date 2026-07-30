Adománygyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharkárosultak megsegítésére
Az elmúlt napok heves viharai jelentős károkat okoztak Kárpátalja több településén. A rendkívüli erejű szél fákat döntött ki, megrongálta lakóházak és közintézmények tetőszerkezetét, több helyen pedig az elektromos vezetékekben is károk keletkeztek. A felhőszakadások következtében számos település infrastruktúrája és több lakóingatlan is megrongálódott.
A kialakult helyzetre reagálva a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított a viharkárosult családok és települések támogatására. A szervezet tájékoztatása szerint a felajánlásokból a helyreállítási munkálatokhoz szükséges segítséget, valamint a legfontosabb és legsürgetőbb szükségletek biztosítását kívánják támogatni Kárpátalján.
A kezdeményezés pénzügyi adománnyal támogatható online, a Magyar Református Szeretetszolgálat adományozási felületén, valamint banki átutalással is.
A szervezet köszönetét fejezte ki minden támogatásért és a felhívás megosztásáért, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a viharkárosult családok minél hamarabb megkezdhessék otthonaik és környezetük helyreállítását.
A kezdeményezés pénzügyi felajánlással támogatható:
- Online: https://adomany.jobbadni.hu/kampanyok/81
- Atutalással: 10702019-85008898-51100005 (közlemény: kárpátaljai viharkár)
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