Kárpátalja 102 településén szünetel az áramszolgáltatás a hétfői vihar következtében

Kárpátalján 38 településen teljesen, 64-ben pedig részlegesen szünetel az áramszolgáltatás a hétfőn késő délután végigsöprő, helyenként diónyi nagyságú jégesővel kísért vihar következtében. A közutak mindenütt járhatók, tart a károk felszámolása és felmérése – jelentette a megyei katasztrófavédelmi főosztály a Facebookon.

A katasztrófavédők beszámolója szerint a viharos szél több helyen fákat döntött az utakra a Beregszászi, Ungvári, Munkácsi és Huszti járásokban. A mentőcsapatok kilenc esetben vonultak ki a helyszínekre és járhatóvá tették a közutakat. Jelenleg a közutakon a forgalom a szokásos rendben zajlik.

Emellett az erős szél miatt lakóházak, középületek és infrastrukturális létesítmények tetőszerkezetei rongálódtak meg a Beregszászi és a Huszti járásokban.

A katasztrófavédők a közműszolgáltatókkal és a helyi önkormányzatok képviselőivel együttműködve segítséget nyújtottak a lakosságnak Ilosván, Velétén, Makkosjánosiban és Tiszakeresztúron a megrongálódott épületek balesetveszélyes szerkezeti elemeinek eltávolításában.

Zömmel magyarok által lakott Beregszász központú kistérségben a legnagyobb károkat Bene, Makkosjánosi és Sárosoroszi szenvedte el, ahol családi házak, több iskola és óvoda tetőszerkezete rongálódott meg. Az önkormányzat rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottságának javaslatára a kárt szenvedett háztartásoknak 3000 hrivnya (mintegy 21 ezer forint) egyszeri gyorssegélyt folyósítanak.

Forrás: MTI

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