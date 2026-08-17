Kárpátalja anno: Móricz Zsigmond írása a tiszaújlaki árvízről

Marosi Anita Kárpátalja anno

Móricz Zsigmond több szállal is kötődött vidékünkhöz, hiszen édesanyja, Pallagi Erzsébet Csetfalván született, anyai nagyapja, Pallagi József pedig Beregújfaluban szolgált református lelkészként.

Az író maga Csetfalvával szemben, a Tisza túloldalán, Tiszacsécsén született. Gyakran felkereste az ugocsai falvakat, ahol régi történeteket, népköltészeti alkotásokat gyűjtött.

1926 novemberében Beregszászban is járt, ahol irodalmi előadást tartott, majd a Grand Royal Hotelben éjszakázott.

Az 1933-as tiszai árvíz – mely súlyos károkat okozott Ugocsa, Bereg és Máramaros vármegyékben –Tiszaújlakot sem kímélte. (Erről olvasható itt)

Móricz Zsigmond is megrendült a hír hallatán, s a Pesti Napló 1933. július 13-i számában Magyar tenger címmel írt az érzéseiről:

„A szívemet hasítja napról napra a hír, hogy Tiszaújlak víz alatt áll. Szülőföldem. Legelső emlékeim között van, hogy ötéves koromban a Tiszaújlak szemközti partján fekvő kis faluban a Tisza a házunk kapujáig jött fel. Mi nem voltunk megijedve, mert tovább nem jöhetett, az volt a biztos hír. Ha még feljebb jön, a küszöb magasságáig, akkor már a túlsó oldalon az egész déli Bereg víz alá kerül és az egész Ugocsa. Úgy mondták azt akkor: ez a magyar tenger. Ma Dél-Bereg s Ugocsa víz alatt áll, a csécsi parton nem lehet baj. Csécsi ideát van magyar határon belül. Valami olyan érzés, mintha a trianoni határ megvédte volna ezt a kis falut. Itt hagyta. Magyar községnek hagyta, biztonságban hagyta. Pár kilométer az egész, odaát szintén tiszta magyar falvak sorakoznak. S azok íme, árvíz alatt állanak. A szívem remeg értük. Nem merem olvasni a híreket. Az ember retteg a bizonyostól, ha szeretteink rettenetes bajáról hall. Behúnyjuk a szemünket és átadjuk magunkat a kétségbeesésnek s jobban rémülve várjuk a vihar elvonulását, mint azok, akik benne szenvednek. Oh, ezek a kedves falvak. Tiszahátnak hívják a Tiszamentének ezt a vidékét. Ősi településű magyarság. A falvak oly közel vannak egymáshoz, hogy a kakas kukorítása áthallatszik a nyári hajnal előtt. Már ezer év előtt itt laktak az ősök, ugyanezen a helyen. Az árpádkori regestrumok felsorolják a neveket. Ezer év szegény és kedves nyomait mossa le most az árvíz a föld színéről. Milyen szép vidék. Építkezése különös és ősies. Faházak legnagyobb részt, óriási szalmatetőkkel. Az eresz alatt a rédelyes tornác, faragott tölgyfa oszlopok, virágokkal és gazdasági terményekkel díszítve. Erdélyi formák, mert Erdélyben maradt meg a régi magyar fafaragás és építési mód máig. Az erdők gyermekei ezek a házak. Az ember az erdő fáját, lombját és hangulatát mentette be a kis falvakba. Ha itt jön a Tisza, akkor jaj. Olvasom, hogy már huszonnégy órával előbb értesítették a népet, hogy jön az árvíz. Az emberek nem mozdultak, hozzá vannak szokva. Ezek a magyarok, az »Ugocsa non coronat« népe, nem ijed meg a maga árnyékától, de nem ijed meg az elemi csapástól sem. Nem törődött vele, hogy idegen hatóság, idegen nyelven talán, hírt ad neki a holnapi veszedelemről. Csodálatos népi dolgok ezek. Még húsz év előtt, mikor utoljára ott jártam, kurta, fehér gubában járt télen ez a nép, meztelen térddel, egy szál gatyában. Nagy csizmában s ősi viseletben, ősi szív és ősi szó és ősi halálmegvető bátorság: ez a jelleme. »Az utászok csak akkor érkeztek meg, mikor már nem volt semmi dolguk.« Nem volt pénz a mentési akció előkészítésére. Nem volt megszervezve, kinevelve, kultúrfokra emelve ez a magyarság. Mindig távol volt a központtól. Sorsa volt a véghelyek élete. Ma is a legtávolibb pont ebben a kis országban, a fővárostól semmi hely oly távolra nem esik, mint a Tiszapartnak ez a szakasza. Aki oda akar menni, a legutolsó vasúti állomástól egész napi járót kell gyalogolnia, hogy elérje a faluját. Hogy fejlődjön ki ott a modern népélet gazdasági szervezettsége és bölcs előrelátásai Árpádkori szellem: a napi földmívelés kemény gondja, ennyi az, ami őket betöri és lefoglalja. Tiszaújlakon 600 ház közül 460 romba dőlt. Ott állanak a kis magyarok a rom felett s nézik a sárlével borított gerendákat, a szúette vastag tölgyfadeszkákat, a sárrá vált vályogot, paticsfalakat, a fecskefészek technikájával épült vityillókat, a vadul elbogárzott teheneket, lovakat, a víz elmosta alak elszabadult vadjait. Nézik és reménytelenül néznek a holnap elé. Az árvíz tiszta lapot teremt. A régi kis, görbe uccákat sima domboldallá és üres lapállyá változtatja. És most kellene jönni az újjászületésnek. De ki gondol rájuk? Ki emeli ki őket a mocsárból? Hol van kormány, amelyiknek szívügye, hogy a tiszaháti ember új és egészséges és higiénikus hajlékot építhessen a régi szomorú s vedlett nyomortanyák után?

Az árvíz, ha igaz vezetőség áll az élre, olyan, mint az ugaron a szántás: új életet lehet kezdeni rajta. De ki fogja diktálni és ki fogja vezetni ezt az új települést? Hol van a mérnöki kar, amely ezeket a vakondtúrás szerű falvakat egyenes vonalú utcákká, cserepes tetejű hajlékokká építse újra? Élni kell és lakni kell. A szegény nép hozzáfog megint az életmentéshez. Már nézi a földet, mikor verhet belőle vályogot, hogy a régi házak helyére még szegényebb és még szűkösebb lakóhelyeket rakjon? A fecske, ha leverik fészkét, rögtön hozzáfog az új fészekrakáshoz, így nyúlnak újra a baltához és fűrészhez és így tapossák mezítláb, napok vagy hetek múlva, ezek a szegények a sarat, hogy sárból sárkunyhót teremtsenek. A magyarság nagy erőt vesztett. Szigorú élet, amit ott élnek, de még szigorúbb lesz holnap. Babiloni fogság az ősi földön, így megy ez a magyar históriáiban hosszú s nehéz századok óta. Hányszor jött a romlás s mindig váratlanul és mindig úgy, hogy méltatlanul sújtott méltókat és derék fajt. S nem üzenhetünk semmit és nem tehetünk semmit: ennek be kellett következni s ezt ki kell állani. Milyen kicsiny ez a magyarság és milyen szervezetlen. Mennyire magára van hagyatva és mennyire nem ura sorsának. A magyar tenger örök. Vésznek hullámai fenyegetnek szakadatlan. S állunk és nézünk az égre és szenvedünk. És eljő az idő, mikor a magyar is magára eszmél!”

A fenti felvétel a Keleti Ujság 1933. július 16-i számában jelent meg.

Marosi Anita

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