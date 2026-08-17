Két hajó összeütközött Cannes-ban

Egy embert nem találnak, tízen pedig megsérültek, amikor két kisebb hajó összeütközött a cannes-i öbölben Dél-Franciaországban.

A mentőszolgálat és a csendőrség tájékoztatása szerint a ritka baleset vasárnap késő este történt, amikor egy 11 utast szállító Pardo típusú tíz méter hosszú jachtba belement egy tíz utast szállító kisebb sétahajó Mandelieu-la-Napoule településnél.

Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek.

A mentők tájékoztatása szerint tíz ember, köztük több tinédzser sérült meg a balesetben. Hatan könnyebb, négyen súlyos sérüléseket szenvedtek, egy 24 éves férfit pedig nem találnak – jelezte a tengeri prefektúra.

A sérülteket a cannes-i, a nizzai, az antibes-i és touloni kórházakba szállították. Az eltűnt utas felkutatására éjszaka nagyszabású kutatási művelet indult hajók és egy helikopter segítségével az öbölben, de a keresést hajnali 3 órakor fel kellett függeszteni. A tengeri prefektúra közlése szerint a keresést hétfő reggel a csendőrség búváregysége folytatta az öböl mélyén.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Twitter/X)

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