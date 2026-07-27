Dió nagyságú jég zúdult az Ungvári járásra

Heves vihar söpört végig hétfő este Ungváron és a járás több településén. Az intenzív esőzést több helyen jelentős jégeső kísérte, a jégszemek a szemtanúk beszámolói szerint helyenként a dió méretét is elérték.

A helyiek a közösségi oldalakon osztják meg a vihar következményeiről készült fotókat és videókat. A felvételeken jól láthatók a nagyméretű jégdarabok, valamint a jéggel borított udvarok és gépjárművek.

Egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés sérültekről vagy jelentősebb anyagi károkról.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: mukachevo.net

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